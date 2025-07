Reimond Manco comunicó que deja oficialmente el fútbol profesional, señalando sin rodeos: “No me verán ni en Liga 2”. Esto implica que no continuará ni siquiera en categorías inferiores del fútbol peruano. El anuncio fue presentado con un video, en el que se percibe un tono serio y decidido. No hay planeado regreso a ningún club, su mensaje fue claro y rotundo.

“Oficialmente anuncio mi retiro del fútbol profesional. Agradecerle al fútbol por cambiarme la vida, porque gracias al fútbol pude hacer muchas cosas. Ya no me van a volver a ver jugando Liga 1 ni Liga 2”, expresó Manco en su programa de YouTube.

“Fueron años muy difíciles, donde en casa la economía no era de las mejores. Gracias a Dios tuve a mi papá que trabajaba desde afuera… y mi mamá desde casa encargándose de todo, de cuatro hijos”, agregó.

“Muchas veces me tocó dormir fuera, dormir en la calle. A veces, cuando estás en casas de compañeros, como dice el dicho peruano: el muerto después de dos semanas apesta”, aseveró ‘Rei’.

Reimond Manco fue considerado una de las mayores promesas del fútbol peruano. Su irrupción fue espectacular en el Sudamericano Sub-17 de 2007, donde fue elegido mejor jugador del torneo, superando incluso a nombres como James Rodríguez.

Ese mismo año participó en el Mundial Sub-17 de Corea del Sur, liderando a la selección peruana hasta los cuartos de final. Su talento lo llevó rápidamente al extranjero, siendo fichado por el PSV Eindhoven de Países Bajos, aunque no logró consolidarse en Europa.

Tras su etapa en el PSV, Manco tuvo un paso fugaz por el Willem II y regresó a Perú, donde jugó en clubes como Alianza Lima, Juan Aurich, UTC, Real Garcilaso, entre otros.

También tuvo experiencias en el extranjero con equipos como Atlante de México, Zamora de Venezuela y Oriente Petrolero de Bolivia. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por la irregularidad, problemas de disciplina y decisiones personales que limitaron su proyección, pese a su enorme calidad técnica.

A nivel de selección, jugó en categorías menores y llegó a debutar con la absoluta, pero nunca logró afianzarse. A lo largo de su carrera, Manco fue una figura mediática tanto dentro como fuera de la cancha.

Su retiro en 2025 marcó el final de un ciclo con más expectativas que logros, aunque su talento siempre será recordado por los aficionados peruanos como una muestra de lo que pudo haber sido una carrera brillante.

