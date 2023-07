“A partir de hoy, lunes 24 de julio de 2023, el profesor Guillermo Salas y su comando técnico no continuarán a cargo de la dirección del primer equipo de la institución” , se lee en el comunicado que sacó la institución íntima, aunque más parece el epitafio de uno de los últimos referentes aliancistas que va camino -si aún no lo es- a ser ídolo: cuatro títulos nacionales como jugador y uno como técnico, además de poner el pecho en los momentos más complicados del club.

Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Salas. (Foto: Alianza Lima)

El destino, con su misteriosa forma de actuar, eligió caprichosamente los primeros pasos de Salas como técnico para armar el guion de una vida circular: se fue como llegó. En septiembre del año pasado, Chicho tomó el mando del equipo de manera interina tras el despido de Carlos Bustos luego de encadenar tres partidos sin ganar incluyendo la caída en el clásico ante la ‘U’. Diez meses después, luego de dos empates (contando el 0-0 ante los cremas del último sábado) y una derrota, el técnico deja su cargo.

En este tiempo, Alianza con Salas ganó un Clausura, salió campeón nacional (significó el bicampeonato íntimo), se llevó el Apertura y rompió la racha de 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores. Pero el estilo de juego es lo que acabó condenando al entrenador. Su mensaje ya no llegaba. “El equipo por momentos no sabe cómo resolver situaciones”, dijo Carlos Zambrano. “No creamos situaciones, no estamos cómodos adentro de la cancha”, añadió Hernán Barcos.

Lo cierto es que la salida de Chicho activó una bomba que en las oficinas de Matute desean desactivar. ¿Qué pasó detrás del despido del técnico? ¿Por qué el club esperó tanto para anunciar lo que ya era vox populi? Fuentes de la institución blanquiazul conversaron con este Diario para aclarar y contar su versión de los hechos, la contraparte a las palabras de Salas a un medio local negando en horas de la tarde que le habían comunicado algo sobre su destitución.

Técnicos con mejor promedio

desde 2001 Promedio Año Salida Paulo Autori 71.01% 2001 Renuncia Guillermo Salas 69.23% 2023 Despido Gustavo Costas 63.48% 2003-04 Renuncia Carlos Bustos 60.75% 2021-22 Despido Fuente: Israel Zárate

El detrás de escena

La sorpresiva derrota ante Sport Boys no marcó la salida de Chicho Salas de Alianza, pero sí fue un punto de quiebre. Aunque la dirigencia se reunió con el técnico para mostrarle su respaldo de cara al clásico del último sábado, el partido ante los cremas iba a ser importante. Era ganar o ganar. Pero el encuentro terminó en empate sin goles con el sabor de que la ‘U’ podía haberse llevado los tres puntos.

Los tres partidos sin ganar, la posición en la tabla del Clausura (octavos con ocho puntos en cinco partidos) y la nula reacción en el campo de juego empujaron a apresurar la decisión. El domingo, un día después del clásico, se definió la salida del entrenador. No había marcha atrás. Si el club quiere volver a ilusionarse con el tricampeonato, es necesario un cambio, pensaron. Y en el fútbol lo más fácil -lamentablemente- en este tipo de situaciones es sacar a la cabeza.

Este lunes por la mañana, el área deportiva se comunicó con Salas para citarlo a una reunión. Sin embargo -según mencionaron desde el club-, el técnico señaló que no estaba en Lima, que lo mejor era reprogramar la reunión para cuando llegue a la capital. “Y nunca más nos volvió a contestar el teléfono, incluso tuvimos que pedirle a miembros de su comando técnico que se comuniquen con él para que nos atienda”, nos dicen. Lo llamativo es que Chicho sí se logró comunicar con RPP Noticias para señalar que nadie de Alianza se había comunicado con él.

No ha sido el mejor final de relación. Ni para el club que le abrió las puertas al pequeño pero corajudo lateral derecho que luego se volvió entrenador y aceptó estar varios años en las divisiones menores o como asistente antes de dar sus primeros pasos como técnico; ni para el hombre que representa como pocos el aliancismo y no dudó en agarrar el fierro caliente cada vez que se le necesitaba. El tiempo se encargará de curar las heridas.

Chicho Salas sus títulos en Alianza Lima Como jugador: Cuatro títulos nacionales (2001, 2003, 2004 y 2006)

Como técnico: Un Clausura Un Apertura Una Liga 1

En busca del nuevo técnico: ¿Holan y Gareca tienen chances?

Sin Chicho Salas, Alianza Lima busca nuevo entrenador para tomar las riendas del equipo pensando en los play offs. De momento, Nixon Perea -técnico del equipo de reserva- será el encargado de ponerse el buzo y dirigir, por lo pronto, el partido del fin de semana ante César Vallejo en Trujillo.

En el club no se han puesto fecha límite para elegir a la cabeza. No quieren equivocarse porque está en juego el tricampeonato. Sin embargo, desde ya aclararon que Ariel Holan, uno de los nombres que más sonó en las últimas horas, no es opción. “Lo de Gareca es casi imposible, es una coincidencia que él esté en Lima ahora” , nos dicen desde Matute. El ‘Tigre’ retornó al Perú por temas personales, nada tiene que ver con Alianza.

“Se están viendo opciones, pero no hay nada avanzado con nadie. Lo que se quiere es tomar la mejor decisión pensando en el presente, pero también en el futuro”, finalizan.