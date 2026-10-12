La polémica entre Universitario de Deportes y Melgar continúa tras el empate 2-2 por la Liga 1 2026. Esta vez, Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto arequipeño, respondió con dureza a Franco Velazco, su homólogo en la institución crema, por sus declaraciones sobre el entrenador Miguel Rondelli.

En diálogo con Los Deportivos, Bettocchi cuestionó la postura del directivo merengue y consideró que sus comentarios estuvieron fuera de lugar. “Lo que yo termino viendo es a alguien que está completamente fuera de lugar y completamente nervioso”, manifestó.

El administrador de Melgar también criticó que Velazco opinara sobre el trabajo del entrenador del equipo arequipeño. “Él empieza a hacer análisis del técnico de Melgar y habla cosas que no entiende en lo absoluto, está perdido”, sostuvo.

Bettocchi lanzó dura frase contra el administrador de Universitario

El directivo rojinegro aseguró que mantiene respeto por los entrenadores de otros equipos y que no acostumbra cuestionar sus decisiones públicamente. En ese contexto, mencionó a técnicos como Fabián Bustos, Pablo Guede, Roberto Mosquera y Víctor Rivera.

“Yo en mi posición tengo un respeto absoluto por el trabajo de Fabián Bustos, de Pablo Guede, de Roberto Mosquera o del ‘Chino’ Rivera; nunca se me ocurriría cuestionar al técnico de otro equipo”, señaló.

Sin embargo, Bettocchi elevó el tono de sus declaraciones al referirse directamente a Velazco. “Pero este señor tiene menos fútbol que una novela turca: lo dejaron a cargo de algo que no conoce y no entiende”, expresó.

Las declaraciones se producen luego de que el administrador de Universitario cuestionara a Rondelli por sus decisiones durante el encuentro disputado en el Estadio Monumental, en el que el cuadro crema logró remontar una desventaja de dos goles.