Por Redacción EC

Ricardo Gareca se pronunció sobre los rumores que lo colocan como posible candidato para dirigir a Universitario de Deportes, en medio de la incertidumbre por la continuidad del actual técnico Javier Rabanal. El “Tigre” fue claro al señalar que, por ahora, su situación contractual le impide asumir nuevos retos.

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