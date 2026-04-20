Ricardo Gareca se pronunció sobre los rumores que lo colocan como posible candidato para dirigir a Universitario de Deportes, en medio de la incertidumbre por la continuidad del actual técnico Javier Rabanal. El “Tigre” fue claro al señalar que, por ahora, su situación contractual le impide asumir nuevos retos.

Durante su participación en el programa “Juego en Corto”, Gareca explicó que mantiene un vínculo vigente con “La Sustancia”, el cual se extiende hasta después de la próxima Copa del Mundo. “Hoy no puedo porque tengo contrato hasta después del Mundial”, afirmó, descartando así cualquier posibilidad inmediata de llegar al cuadro crema.

Las declaraciones del estratega argentino llegan en un contexto donde Universitario de Deportes evalúa su futuro en el banquillo, ante versiones sobre una posible salida de Javier Rabanal. En ese escenario, el nombre de Gareca surgió como una opción que generó ilusión entre los hinchas por su exitoso paso por el fútbol peruano.

Pese a ello, el exseleccionador de Perú dejó en claro que su enfoque está puesto en cumplir su actual contrato, enfriando las especulaciones. De esta manera, cualquier posibilidad de verlo dirigir a Universitario quedaría postergada, al menos hasta después del Mundial.