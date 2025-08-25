Para el Mundial de Rusia 2018, la selección peruana viajó a la Copa del Mundo sin uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol peruano; Claudio Pizarro. En su momento, Ricardo Gareca, tomó la decisión de no convocarlo y llevó a Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, como delanteros.
En el programa de YouTube, Enfocados, Gareca explica por qué dejó afuera del Mundial a Claudio “Dejar a Claudio Pizarro afuera, viste. Lo que nos dio Raúl (Ruidíaz) fue importante con el grupo, y lo que nos podía dar Claudio, con la historia de Claudio, son decisiones complicadas”, explicó el ‘Tigre’.
“Sergio Peña, tener que decirle que no. Habían muchachos que habían que decirles que no (en la cara). A Claudio no porque fue un momento que tuvimos que tomar decisiones”, agregó.
“Claudio en sus declaraciones se veía afuera. Fue difícil el momento de hacer la lista y nos inclinamos por los muchachos que en definitiva estuvieron con nosotros hasta el último momento”, finalizó.
