Por Redacción EC

Ricardo Gareca sorprendió al revelar que FBC Melgar fue el único equipo del fútbol peruano que lo contactó formalmente para volver a dirigir. La confesión se dio durante su participación en el programa “Juego en Corto”, donde detalló cómo se produjo este acercamiento.

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