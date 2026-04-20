Ricardo Gareca sorprendió al revelar que FBC Melgar fue el único equipo del fútbol peruano que lo contactó formalmente para volver a dirigir. La confesión se dio durante su participación en el programa “Juego en Corto”, donde detalló cómo se produjo este acercamiento.

Según explicó el “Tigre”, el contacto se dio luego de la salida de Juan Reynoso del conjunto arequipeño. “El único contacto serio que tuve y oficialmente fue Melgar. Les dije que hasta después del Mundial no podía hacer absolutamente nada”, señaló el estratega, dejando en claro que hubo una conversación directa.

Gareca también precisó que su negativa no tuvo que ver con una falta de interés, sino con el compromiso contractual que mantiene actualmente, el cual le impide asumir nuevos proyectos en el corto plazo. Esta situación ya la había mencionado anteriormente al ser vinculado con otros clubes del medio local.

De esta manera, el técnico argentino reafirma que, por ahora, su futuro profesional sigue ligado a su actual equipo, descartando cualquier posibilidad inmediata de regresar al fútbol peruano. Sin embargo, su nombre continúa generando expectativa entre los clubes e hinchas de cara a un eventual retorno tras el Mundial.