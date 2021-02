Conforme a los criterios de Saber más

En medio de la extensa conferencia de Ricardo Gareca el pasado viernes, la FIFA anunció que prolongaba sus medidas transitorias sobre la cesión de jugadores, en el caso de la selección peruana, para las Eliminatorias. Estos requisitos, ampliados ahora hasta finales de abril, fueron un dolor de cabeza para el ‘Tigre’ el año pasado, pues no pudo contar con varios convocados en las primeras fechas del camino a Qatar 2022. Al parecer, tendrá que lidiar con el mismo problema para los partidos contra Bolivia y Venezuela.

Ya en 2020, Edison Flores y Yordy Reyna del DC United, así como Alexander Callens del New York City, fueron los grandes ausentes para los encuentros contra Paraguay y Brasil. Sus clubes no le dieron permiso, amparados por el reglamento FIFA. La Federación Peruana de Fútbol hizo hasta lo imposible para que el resto de los llamados de la MLS, liga de Estados Unidos, no tengan el mismo destino. Incluso, vinieron juntos en un mismo vuelo chárter, junto a los que estaban en México.

La próxima Fecha FIFA será del 22 al 30 de marzo, en la que Perú visitará a Bolivia La Paz el jueves 25 y recibirá a Venezuela el martes 30. En su último contacto con la prensa, Ricardo Gareca ya mostró su preocupación por la desventaja que sería no contar con todo su plantel completo. Las medidas sanitarias de cada país hacen incierta la situación de manera individual.

- ESTADOS UNIDOS -

Gran parte de los habituales seleccionados juegan en la Major League Soccer. Ojo, solo Pedro Gallese es titular indiscutible en el once, incluso el mismo Edison Flores no tiene su puesto 100% fijo. Estados Unidos presentó nuevas medidas a partir del 26 de enero, una semana después de que Joe Biden asuma la presidencia de dicho país. Él mismo anunció que es obligatoria una cuarentena para toda persona que ingrese a esas tierras.

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina, a la espera de la luz verde para el reinicio de la Liga 1. (Foto: Francisco Neyra / GEC)

Esto puede jugar en contra, si se considera que la FIFA se mostrará flexible en caso exista “un periodo obligatorio de cuarentena o autoaislamiento de al menos cinco (5) días a la llegada en el territorio donde se encuentra el club obligado a liberar al jugador a la selección nacional”. Estados Unidos pide siete desde el arribo.

El miércoles, la MLS anunció que se retrasó el inicio de su temporada para el 17 de abril, en lugar del 3. Este puede ser un punto a favor de los convocados, no solo por Perú, sino también del resto de países. Si empezaba el primer fin de semana de ese mes, era muy difícil que cedan futbolistas pues todos estarían en aislamiento en la jornada inaugural. Con catorce días más de plazo, quizás exista mayor flexibilidad.

Además, en la FPF esperan hacer gestiones para que los futbolistas peruanos reciban sus vacunas. El proceso de vacunación en Estados Unidos va en un ritmo rápido y ordenado. La situación por algunas personas que están en contra o no tienen interés, hace que hasta sobren y se boten. Por ahora, solo cierto grupo de personas y edades tienen derecho a su acceso.

Alexander Callens (New York City), Edison Flores (DC United) Pedro Gallese (Orlando City), Marcos López(San Jose Earthquakes), Andy Polo (Portland Timbers), Yordy Reyna (DC United) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) son el grueso de convocados con presencia en Estados Unidos. La mayor preocupación del ‘Tigre’ va por este grupo.

Edison Flores llegó al DC United a inicios de 2020. (Foto: DC United)

- MÉXICO -

Como sucedió en 2020, al parecer los llamados desde la Liga MX no tendrían problemas. En México se exige una cuarentena solo en caso se presenten síntomas al llegar a su nación. Tampoco existen restricciones para ir o volver a ese país desde Perú, otro requisito de la FIFA para permitir la no cesión de un futbolista. Todo hace indicar que estarán todos los que Gareca pida.

Cabe recordar que en territorio azteca juegan Pedro Aquino (CF América), Ánderson Santamaría (Atlas FC) y Yoshimar Yotún (Cruz Azul), entre los habituales llamados por el argentino. Incluso, el torneo tendrá una paralización durante la fecha FIFA, facilitando más aún que los jugadores sean cedidos a sus respectivos combinados patrios.

- EUROPA -

En el caso de España, no existe un aislamiento obligatorio al llegar. Las diversas recomendaciones que exigen en la península ibérica no van en contra de los pedidos de la FIFA. Caso contrario sucede con Brasil o el Reino Unido, países con el ingreso prohibido. Renato Tapia de Celta de Vigo y Luis Advíncula de Rayo Vallecano son fijos en la lista de Gareca.

Miguel Trauco (Saint-Étienne) juega en Francia, nación que ha cerrado sus fronteras. Con respecto a los vuelos desde Perú, se exige, como en los anteriores países, una prueba PCR. El lateral izquierdo no solo es residente, sino también trabaja allí, lo que no debería complicar su situación ante los pedidos del máximo ente del fútbol mundial.

Contar con pasaporte italiano sería una gran ventaja para Gianluca Lapadula. Las medidas de ese país serían más flexibles en su caso. (Foto: AFP / Daniel Apuy)

En Países Bajos, en donde hasta tres seleccionados juegan solo en el FC Emmen (Miguel Araujo, Sergio Peña y Jean-Pierre Rhyner), se piden cinco días de cuarentena desde el regreso, el límite que exige la FIFA. En caso de hacerse una prueba y sea negativa, el aislamiento acabará solo en ese lapso. Existen restricciones en vuelos desde Perú, pero para su ventaja, hay requisitos más flexibles para atletas de alto nivel.

Italia tiene prohibido el acceso desde Perú hasta el 5 de marzo. En caso se prolongue, Gianluca Lapadula cuenta con una poderosa carta. El delantero del Benevento tiene nacionalidad italiana, con lo que queda libre de ingresar a su país de origen. Esto también lo libraría de la cuarentena ya que es de 14 días, que le permitirá a su club no cederlo sin ningún problema.

Este grupo podría, incluso, reunirse en España y saltear algunas restricciones al llegar directamente desde o hacia Perú. Finalmente, tenemos a Carlos Zambrano, Luis Abram, Wilder Cartagena, todos sin problemas en Argentina. Pero Christian Cueva y André Carrillo, ambos en Arabia Saudita, sí preocupan. Allí existen restricciones y se pide una cuarentena de 14 días, pero por las escalas y trámites de la FPF, ambos podrían llegar a nuestro país sin problemas.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO