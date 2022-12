Jefferson Farfán dejó el fútbol tras una destacada carrera y su retiro no fue ajeno para Ricardo Gareca , extécnico de la selección peruana , quien reveló cuál fue su reacción al enterarse sobre el alejamiento de las canchas del atacante nacional, luego de salir bicampeón con Alianza Lima .

“Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, se animó a decir el entrenador argentino en una reciente entrevista para el canal de YouTube Confirmado, de Horacio Zimmermann. No obstante, lamentó no haber gozado de su mejor momento.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Un monstruo. Le agradezco mucho”, señaló el ‘Tigre’.

“Lo agarre en una época diferente. Me hubiese encantado agarrarlo a él y a Paolo (Guerrero) en otro contexto, cuando recién comenzaban. Me parecieron jugadores espectaculares, los mejores delanteros que me tocó tener”, afirmó Gareca sobre la ‘Foquita’ Farfán.