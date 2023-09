Ricardo Lagos habló sobre la lucha por la titularidad de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El lateral izquierdo se pronunció luego que el cuadro blanquiazul obtuviera tres puntos al vencer a Unión Comercio.

“Ante la adversidad, este equipo está demostrando que no pierde la cabeza y por ello fuimos adelante como siempre. Gracias a Dios se me dio el gol en casa, y se lo dedico a mi familia y a toda la gente que siempre me apoya en las buenas y en las malas”, expresó Ricardo Lagos en diálogo con Alianza Play.

Asimismo, indicó que los trabajos que realiza Mauricio Larriera han servido de mucho a Alianza Lima, pues los jugadores responden de la mejor manera. Resaltó que están aptos para dar lo máximo de cada uno en las canchas.

“Pienso que me siento muy bien físicamente, los trabajos del ‘profe’ han venido muy bien. Acá, en Alianza, sabemos de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, así que el equipo viene respondiendo de la mejor manera. Todos estamos muy bien y aptos para jugar, y a cualquiera que le toque estar en la cancha dará el 200 por ciento por la institución”, agregó.

ASÍ VA ALIANZA LIMA EN EL TORNEO CLAUSURA

Alianza Lima logró alcanzar en la cima del Torneo Clausura Liga 1 Betsson a Universitario y Sporting Cristal con 26 unidades. Las próximas fechas serán decisivas para los ‘Intímos’, pues descansarán en la jornada 14 y volverán a jugar el fin de semana ante Manucci en Trujillo.