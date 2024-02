-Con la contratación de Paolo Guerrero, ¿cómo podría definir a esta nueva César Vallejo?

Estoy feliz, sí, definitivamente estamos felices, por lo que significa Paolo Guerrero para el club, la ciudad de Trujillo, el país y sobre todo el fútbol peruano.

-¿Qué fue lo más difícil convencer para Paolo Guerrero de firmar contrato con César Vallejo?

No, todo esto se ha dado en un trámite regular de cualquier negociación, todas las negociaciones normalmente se dan de esa manera y creo que se dio así. No ha sido nada irregular. Paolo está muy contento.

-¿Pero qué le ofreció César Vallejo para que Paolo Guerrero dé el sí?

Cuando decidimos ir en busca de Paolo, lo primero que mencioné a Paolo era explicarle de lo que somos como institución. Somos una institución fundada hace 28 años, con un trabajo importante y responsable a nivel de divisiones menores, ya que fuimos el único equipo peruano que vendió a dos jugadores de la última Sub 20 a México (uno de ellos Diether Vásquez); además, tuvo algunos convocados a la Sub 23 y el único gol que logró la selección peruana fue de Francesco (Flores), de la César Vallejo. Somos un equipo que pelea de la mejor manera los torneos internacionales y que cuenta con infraestructura deportiva y sabe muy bien que tener un equipo profesional no solo es competir sino tener canchas, divisiones menores y todo lo que implica un proyecto deportivo. Eso es algo que lo animó mucho. Además, todos lo sabemos, estar alojado en una ciudad tan agradable como es Trujillo.

-¿Cómo se dio el contacto con Paolo Guerrero?

Yo lo llamé, tenemos amigos en común y ahí empezaron las negociaciones.

-¿Por qué en este momento Paolo Guerrero y quizás no fue antes?

Nosotros sabemos muy bien que este año como institución habíamos reforzado el plantel de la mejor manera para el año 2024. Hemos logrado algo que nunca antes había hecho algún equipo del fútbol peruano y no me refiero a lo de Paolo Guerrero: hemos contratado a los dos capitanes de la U y Alianza Lima del año anterior, Carvallo de Universitario y Ballón de Alianza Lima. Ambos vinieron a aportar su experiencia a César Vallejo, además de eso, fichamos jugadores con experiencia nacional e internacional y sabíamos muy bien que nos faltaba un delantero ‘9′ goleador, a pesar que tenemos a otro goleador como Mena, pero sabemos muy bien que la llegada de Paolo iba a significar el crecimiento necesario para pensar que el equipo no solo sueñe con un título, sino que trabaje semana a semana para ello. Yo sé que el fútbol es un deporte colectivo, pero una individualidad como Paolo dentro del plantel y todo lo que significa, ayudará a cumplir el objetivo. Paolo marca la diferencia en cualquier lugar. Lo demostró el año pasado en Ecuador y tengo la plena seguridad que lo hará acá en César Vallejo.

-¿Paolo Guerrero será imagen de la Universidad César Vallejo?

Tenemos a 25 jugadores que pueden ser imagen del club. Paolo es un jugador bastante importante, pero los 25 futbolistas, al igual que el comando técnico, serán imagen de este gran proyecto que estamos fortaleciendo para este 2024.

-¿Hay alguna opción de que Paolo Guerrero tras su retiro ocupe algún cargo dentro de César Vallejo?

Es muy prematuro pensar en ello, pero nunca se puede descartar algo que para nosotros como institución sería un honor.

-¿Cómo van a manejar la presencia de Paolo Guerrero en Trujillo? El aeropuerto, los entrenamientos e incluso previo a los partidos en el Mansiche serán de mucha expectativa.

El año pasado, César Vallejo, según la estadística, fue el equipo provinciano del norte que llevó la mayor cantidad de espectadores al estadio. Sobre Mannucci, Grau, UTC, Sullana, la Vallejo fue el equipo que más asistentes llevó al estadio. pero sabemos muy bien lo que va a significar la llegada de Paolo, no solo una nueva masa de hinchas hacia César Vallejo, sino tener acá al capitán de la selección peruana. Por eso, lo tomamos con mucha seriedad, responsabilidad y una oportunidad de que los niños y jóvenes que aspiren a una carrera profesional en el fútbol, tengan un gran ejemplo en Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero campeonó con LDU de Quito en la Copa Sudamericana. (Foto: Agencias)

-¿Han evaluado la cantidad de camisetas de César Vallejo que pueden vender con la llegada de Paolo Guerrero?

Ayer hemos cerrado en paralelo con una campaña de marketing por ese tema, yo tengo la plena seguridad que tener a Paolo va a sumar al crecimiento no solo institucional sino de la ciudad y en general del fútbol peruano.

-La cancha del Mansiche no anda en buen estado, ¿harán alguna mejora al césped?

Hemos asumido una responsabilidad compartida con Carlos A. Mannucci para arreglar el campo. Lo estamos haciendo desde el 20 de diciembre y tenemos la plena seguridad que a fines de febrero el estadio estará en óptimas condiciones para la competencia ya sea a beneficio de Vallejo y Mannucci.

-¿Cuándo llega Paolo Guerrero a Trujillo? ¿Cuándo lo presentan?

Estamos en todo el tema logístico, queremos que venga lo más pronto posible y cuando tengamos la fecha lo vamos a publicar en nuestras redes para que la gente también pueda estar.

-¿Lo presentan a Paolo Guerrero en el Mansiche?

Este sábado me reuniré junto a mi equipo estratégico para analizar cuál es la mejor opción. No queremos privar a nadie de la posibilidad de ver a Paolo. porque Guerrero es el capitán de Perú, y muy importante para la ciudadanía y sobre todo esa alegría institucional tiene que ser compartida con los hinchas.

-La llegada de Paolo Guerrero marcará un precedente. Miremos el ejemplo de la llegada de Messi a la MLS....

Esta es una oportunidad para demostrar que cuando se hace una gestión deportiva pensando únicamente en el fútbol se puede hacer. Nosotros como institución, en primer lugar, no lo hemos hecho solos, todo lo que hemos logrado empezando el contrato de Paolo Guerrero lo hemos hecho con cada uno de los auspiciadores. No es ninguna locura lo que hemos logrado, todo lo hemos hecho con los auspiciadores y quiero aprovechar este espacio para agradecerles de manera pública, por involucrarse en este proyecto, confiar y traer a Paolo Guerrero. Si bien es cierto, la universidad apoyó en una parte, pero no hubiéramos hecho nada sin el apoyo de cada uno de los sponsors del club.

Paolo Guerrero tuvo su mayor logro como futbolista en el Mundial de Clubes del 2012. Corinthians salió campeón con un gol suyo. (Foto: Getty Images)

-¿Considera que el fichaje de Paolo Guerrero es el fichaje más importante en la historia del fútbol peruano?

No hay precedente, creo yo. Y como presidente del club me siento feliz, porque este precedente puede significar un antes y después del fútbol peruano, pensando en tener un Paolo Guerrero acá, estoy pensando en que debemos construir un estadio propio y tener jugadores de acá hacia adelante de la talla de Paolo Guerrero, porque el fútbol peruano lo merece y de esa manera vamos a cambiar la sociedad y haremos que el fútbol sea una opción importante para cambiar el país y darle alegrías a toda la ciudadanía que ama el fútbol.

-Ahora Trujillo revolucionará su turismo por el arribo de Paolo Guerrero en César Vallejo. ¿Es así?

Es la primera vez que juega en el fútbol peruano, tenemos el orgullo que sea con nosotros y esperamos que acá hacia adelante, no solo sea una oportunidad de que se quedé por un año, sino que tengamos Paolo Guerrero para rato.

-¿Esa es la idea de ampliar el vinculo por todo el 2025?

Seríamos los más felices y orgullosos, pero que el tiempo lo diga.

Con la llegada de Paolo Guerrero, ¿va por el título y para aspirar a competir en la Copa Sudamericana?

Nos hemos trazado ese objetivo con Paolo y con todos los chicos, hicimos una linda gira en Uruguay y empezamos el torneo con Alianza Lima, sin embargo, no te olvides que la guerra se gana en base a la suma de victoria en las batallas. Tenemos batallas todas las semanas, ahora enfrentamos más tarde a Melgar y lo que nos interesa ganar a fin de año es el campeonato.