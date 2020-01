La pretemporada de River Plate será fundamental para Marcelo Gallardo si quiere superar sin problemas los duelos en altura que se le vienen por Copa Libertadores 2020, sobre todo el que afrontará contra Binacional de Perú, choque que, viendo los planteles, debería ser de trámite para el último finalista del certamen. Sin embargo, una noticia llegada desde Juliaca le ha cambiado el panorama a los de Marcelo Gallardo que ya recibieron la advertencia del diario Olé sobre lo que se les viene: afrontar los más de 3800 metros de altitud de la sede del campeón peruano.

El prestigioso diario argentino, a través de su edición digital le lanzó la advertencia al equipo del ‘Muñeco’ Gallardo con una nota titulada “Prepárense para la altura” y una foto panorámica del estadio Guillermo Briceño Rosasmedina de Juliaca, donde Binacional recibirá al ‘Millonario’ el 7 de abril.

“Si en los 3.640 metros de La Paz dicen que la pelota no dobla, habrá que cruzar los dedos, entonces, y rezar que la redonda no explote en la altura de Juliaca... Porque ya no quedan dudas de que River jugará ante Binacional, el 7 de abril por la fase de grupos de la Libertadores 2020, en los 3.825 metros sobre los que se erige el estadio Guillermo Briceño Rosamedina”, escribió el destacado medio argentino.

La publicación de Olé con advertencia para River Plate.

Lo que expresó el portal de Olé es que el elenco de la ‘Franja’ en el pecho tendrá que jugar en la ciudad más alta donde actualmente se practica fútbol profesional en Sudamérica (Oruro, en Bolivia, está sobre los 3735 msnm.) aparte de los 2850 metros de la altura de Quito, ecuador, donde hace las veces de local LDU de esa ciudad.

“Con este asunto definido, River tendrá que inhalar profundo y mantener el aire en los pulmones durante un largo rato... Porque en la fase de grupos deberá escalar 6.675 metros, sumando la visita a Binacional y a Liga de Quito. Respiren profundo y aguanten”, finalizó Olé en su edición digital.

TE PUEDE INTERESAR