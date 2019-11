Faltan algunas semanas para la final de la Copa Libertadores en Lima, pero son inevitables las preguntas acerca del duelo entre River Plate y Flamengo. En la última conferencia de prensa, previo al partido ante Rosario Central por la Superliga Argentina, a Marcelo Gallardo le hicieron una consulta bastante peculiar, relacionada a la supuesta mala suerte de Alianza Lima.

► Conmebol de frente habló con Vizcarra: las conversaciones, pedidos y detalles de cómo se logró que Lima sea sede de la final de la Copa Libertadores

Según recoge el diario La Nación, la interrogante fue la siguiente: ¿Por qué no cree en la supuesta “mufa” del estadio de Alianza Lima, en el que River se entrenará en Lima?

Marcelo Gallardo, que nunca deja de responder y darle seriedad a todo, no se hizo problemas, asegurando que la “Conmebol nos otorga los lugares de entrenamiento y el hotel. Pero yo no creo en nada de eso. Solo creo en el trabajo, esa es mi filosofía. Todo lo demás no juega”.

Por otro lado, el ‘Muñeco’ Gallardo también se refirió al cambio de sede de la final de la Copa Libertadores. Santiago fue la ciudad elegida en primera instancia, sin embargo, frente a la complicada coyuntura política y social que se vive en Chile, se optó por llevar el partido entre River Plate y Flamengo al estadio Monumental de Ate.

“No se pudo por causas de fuerza mayor y era razonable revisar las cuestiones para jugar un partido de estas características. Nosotros vamos a prepararnos para jugar en Lima, pero lamento al hincha que hizo mucho esfuerzo en estas semanas para estar”, explicó.

River Plate y Flamengo definirán la Copa Libertadores el 23 de noviembre en el estadio Monumental del club Universitario de Deportes, en Perú. Este escenario fue definido esta semana tras descartar la sede original del choque, Santiago de Chile.

Con información de Reuters