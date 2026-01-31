Ver River Plate vs Rosario Central EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Gigante de Arroyito por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? TNT Sports Premium y Disney+ Premium transmite el partido en Argentina, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

