¡Se complica aún más! William Riveros fue expulsado por una fuerte falta sobre José Manuel López en el minuto 53. Universitario de Deportes cae 3-0 ante Palmeiras por los octavos de Copa Libertadores y todo se torna cuesta arriba.

El conjunto ‘crema’ se quedó con diez jugadores tras la expulsión de ‘Jerarquía’ Riveros. El árbitro fue llamado por el VAR tras una desmedida falta sobre el atacante argentino.

Luego de la revisión del VAR, Facundo Tello expulsó a Riveros por esta CRIMINAL PATADA sobre el Flaco López.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dFUgKUOpVe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

