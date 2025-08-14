El defensor ‘crema’ cortó un contragolpe de Palmeiras con una fuerte falta sobre José Manuel López.
Redacción EC
Redacción EC

¡Se complica aún más! William Riveros fue expulsado por una fuerte falta sobre José Manuel López en el minuto 53. Universitario de Deportes cae 3-0 ante Palmeiras por los octavos de Copa Libertadores y todo se torna cuesta arriba.

MIRA | Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi

El conjunto ‘crema’ se quedó con diez jugadores tras la expulsión de ‘Jerarquía’ Riveros. El árbitro fue llamado por el VAR tras una desmedida falta sobre el atacante argentino.

Jasson Curi Chang

Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores 2025
Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

