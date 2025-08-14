¡Se complica aún más! William Riveros fue expulsado por una fuerte falta sobre José Manuel López en el minuto 53. Universitario de Deportes cae 3-0 ante Palmeiras por los octavos de Copa Libertadores y todo se torna cuesta arriba.
MIRA | Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi
El conjunto ‘crema’ se quedó con diez jugadores tras la expulsión de ‘Jerarquía’ Riveros. El árbitro fue llamado por el VAR tras una desmedida falta sobre el atacante argentino.
