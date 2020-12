Conforme a los criterios de Saber más

Cada vez que Robert Lewandowski anota un gol o logra un título, para varios peruanos es inevitable recordar una foto junto a Hernán Rengifo. El hoy delantero de Alianza UDH y el del Bayern compartieron equipo en el Lech Poznan polaco a finales de la primera década del 2000. Luego de separar sus caminos, ‘Lewa’ se fue a la Bundesliga, torneo en el que es el máximo artillero extranjero, y el ‘charapa’ partió a Chipre para luego regresar al torneo local.

Este es uno de los tantos ejemplos de futbolistas de nuestro país que jugaron al lado de estrellas del fútbol mundial. Quizás el ejemplo más contundente es el de Ramón Mifflin, mundialista en México 1970, quien no coincidió en uno, sino en dos equipos junto a Pelé, astro máximo del fútbol brasilero. Sucedió en Santos FC y New York Cosmos desde 1974 a 1977. Tres veces campeón del mundo, Edson Arantes do Nascimento es gran amigo del ‘Cabezón’ hasta hoy.

En épocas modernas, Claudio Pizarro es quien se rodeó de más futbolistas reconocidos en todo el planeta. Por ejemplo, compartió camerín con Lucio (Bayern), Belleti (Chelsea) y hasta fue dirigido algunas semanas por Luiz Felipe Scolari, todos campeones de la Copa del Mundo 2002 con Brasil. Lo mismo sucedió con algunos del plantel alemán de 2014: Jérôme Boateng, Mario Götze, Philipp Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger. Con Toni Kroos, Per Mertesacker, Mesut Özil y Lukas Podolski lo hizo antes de ese título. En total, diez.

No solo eso, el ‘Bombardero de los Andes’ también jugó junto a Bixente Lizarazu (campeón Mundial 1998), Javi Martínez, Pepe Reina, Xabi Alonso (campeones Mundial 2010), Oliver Kahn, Zé Roberto, Michael Ballack, Martín Demichelis, Petr Čech, Frank Lampard, John Terry, Andriy Shevchenko, Didier Drogba, Franck Ribéry, Arjen Robben, Xherdan Shaqiri y una larga lista más. Es más, también estuvo al lado del mismísimo Robert Lewandowski en su última temporada en el Bayern (2014-2015).

Claudio Pizarro es uno de los pocos futbolistas en el mundo que fue dirigido por José Mourinho y Pep Guardiola. (Foto: AP)

- DE SELECCIÓN -

Paolo Guerrero, el máximo exponente del fútbol peruano actual, no fue ajeno a jugar junto a grandes estrellas. En su paso por el Bayern (2004-2006) lo hizo con Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack o Lúcio, entre otros. En Hamburgo (2006-2012) tuvo a Juan Pablo Sorín, Vincent Kompany, Jérôme Boateng, Ivica Olic, Ruud van Nistelrooy y Son Heung-min.

Ya en el fútbol brasilero, compartió camerinos con Cassio, Emerson, Paulinho, Darío Conca o Andrés D’Alessandro figuras de menor nivel, pero reconocidos en sus ligas. Por otro lado, Jefferson Farfán, ni bien llegó al PSV holandés (2004) se cruzó con Park Ji-sung, Phillip Cocu y Jan Vennegoor of Hesselink. Cuando fichó por el Schalke 04 (2008), lo hizo con Manuel Neuer y Zé Roberto, como Carlos Zambrano que también jugaba allí.

Pero el compañero más famoso de Jefferson Farfán es, sin dudas, Raúl González. Leyenda en el Real Madrid, el delantero coincidió con la ‘Foquita’ entre 2010 a 2012 en el cuadro alemán. Juntos formaron un ataque de terror, ganando la Copa Alemana y Supercopa en 2011. Él mismo lo alabó en una conversación con Paolo Guerrero este año. “Se burlaba de los arqueros. Hacía goles con la derecha y con la izquierda, y hasta sombreros”, recordó.

En la MLS, Yoshimar Yotún estuvo con Kaká en Orlando City, mientras que Alexander Callens con Andrea Pirlo y David Villa en el New York City. Todos ellos ganaron el Mundial. En Feyernoord, Renato Tapia coincidió con Robin van Persie, quien jugaba su última temporada como futbolista. El actual asistente técnico de la bicolor, Nolberto Solano, fue compañero de Diego Armando Maradona en Boca Juniors. Un lujo.

Paolo Guerrero jugó en Europa hasta el primer semestre de 2012. (Foto: Agencias)

- ¿TE ACORDABAS? -

En verano de 2011, Luis ‘Cachito’ Ramírez fichó por el Corinthians de Brasil. La sorpresa fue mayor ya que en el plantel ‘Peixe’ formaban parte nada más y nada menos que Ronaldo y Roberto Carlos, dos de las figuras de Brasil en el título del Mundial 2002. Para su mala suerte, el goleador de ese torneo se retiró del fútbol al mes de su llegada, luego de la prematura eliminación de la Copa Libertadores, y el lateral dejó el club poco después.

Andy Polo apareció en un partido en banca de Inter de Milan, en la Serie A 2013-2014, que le bastó para aparecer en la misma nómina con Javier Zanetti, Diego Milito y Esteban Cambiasso. Hugo Sotil pasó por el FC Barcelona entre 1973 hasta 1977, haciendo gran amistad con Johan Cruyff. Es más, uno de los hijos del ‘Cholo’, que hoy juega en Unión Huaral por la Liga 2, lleva su nombre.

Ronaldinho, campeón de todo con Brasil y FC Barcelona, jugó un par de amistosos en el Perú reforzando a equipos del torneo local. Primero se puso la camiseta de Cienciano en 2014 (golearon 3-0 a Sporting Cristal) y luego la de Sport Boys en 2018 (otro triunfo por 3-0, esta vez ante Academia Cantolao). Nuestros compatriotas, que fueron sus compañeros durante 90 minutos, no escondieron su admiración.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Robert Lewandowski, elegido mejor delantero de la Liga de Campeones 2019-2020