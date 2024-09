Ídolos cremas para todas las generaciones de seguidores de Universitario de Deportes. Roberto Chale dejó un legado en el fútbol peruano y su amigo . Germán Leguía le cuenta a El Comercio lo que significó ser su compañero en el campo de juego y fuera de él, ya que trabajaron juntos en el cuadro crema.

¿Cuál es la importancia de Roberto Chale en el fútbol peruano?

Nos dio mucho para los que somos hinchas de él. Pudimos jugar al fútbol y tratamos de imitar el fútbol que hizo él. Eso ocasionó que Universitario tenga una cantidad de hinchas impresionantes. Todos nos hicimos hinchas por él.

Germán Leguía, ídolo de Universitario.

¿Cómo describiría a Roberto Chale?

Era el mejor viendo fútbol y llegando a la gente. Además, levantó jugadores que estaban enterrados. No sé cómo lo hacía, pero los motivaba. Uno es Andy Polo, por ejemplo, en el 2015. Luis Fernando Suárez había pedido que saquen a Polo del equipo, pero se fue [el entrenador] y vino Roberto Chale. Luego Polo llegó a la selección con Gareca. Roberto puso de titulares a jugadores que no eran considerados y terminó sacando 16 puntos en el Apertura. Así era Chale, era un genio. Así como jugaba, así fue como entrenador.

¿Algún anécdota con Roberto Chale?

Tengo varias cuando fui gerente deportivo. Un día me reclamaron: “Va a poner a Polo y a otro. Dile que no sea malo, que tiene mejores jugadores”. Yo les conté al mismo Chale: “Roberto, mira me han dicho esto”, y él me dice: “ Tú tranquilo, Germancito. Si nos va mal, nos vamos juntos”. Pero no nos fue mal ya que le ganamos a Cristal, Alianza. Después los dirigentes vinieron a felicitarme. Él se ría. Cuando Chale quería hacer algo, lo hacía, no sentía presión. Trajo a Alexi Gómez y juega espectacularmente bien. Pese a las críticas, lo hizo jugar. Roberto creía en el jugador y no le importaba lo que decían, entonces, el jugador cambiaba con él.

¿Y Chale como persona?

Ayudaba bastante a mucha gente. A los utileros les permitía que se sienten con los jugadores. Chale siempre se preocupaba por ellos y fue muy humano. Era un tipazo. Siempre cuando llegaba al club, estaba Roberto entrenando y te decía: “Germán pégale así, enfréntalo, tú puedes con él”, te animaba, nunca te gritaba.

¿Qué otra cosa recuerdas de Chale?

Chale decía a los jóvenes: “mira el carro que tiene y la plata, ¿tú quieres eso? Anda márcalo y no lo dejes jugar”. Un fuera de serie. Siempre nos hacía reír. Para contar anécdotas no sé si era mejor Lolo Fernández o él. Chale contaba unos anécdotas y podías quedarte muchas horas oyéndolo.

Roberto Chale Roberto Chale en su faceta antagónica. Aplicado y atento, tratando de descifrar el portuñol del DT Didí. (Foto: Archivo histórico El Comercio) 1 / 10 Roberto Chale Chale, a estas características le sumó su temperamento que a nivel de club calzó con la famosa garra crema y con ello se erigió en uno de los ídolos inolvidables de Universitario de Deportes. (Foto GEC Archivo Histórico) 2 / 10 Roberto Chale. Roberto Chale, entrenador de la selección peruana de fútbol, saluda al entonces todavía presidente Fernando Belaunde Terry. También aparecen Eusebio Acasuzo (extremo izquierdo) y a José Velásquez, detrás de Challe(Foto: El Comercio) 3 / 10 Roberto Chale Posteriormente juega en Sport Boys los años 1974 y 1975, Sporting Cristal 1976, Universidad Católica de Ecuador 1978 y 1979, finalizando su carrera como futbolista el año 1980 en Universitario de Deportes. (Foto GEC Archivo Histórico) 4 / 10 Roberto Chale El año 1971 es contratado por el Defensor Lima que armó un cuadro poderoso gracias al apoyo económico de Luis Banchero Rossi, en el equipo de los carasucias estuvo hasta el año 1973 obteniendo el campeonato de ese año. (Foto GEC Archivo Histórico) 5 / 10 Perú vs Argentina El 23 de junio de 1985, logramos nuestro último triunfo por Eliminatoria gracias a un gol anotado por Juan Carlos Oblitas a los 7 minutos del primer tiempo. En este partido Luis Reyna se encargó de marcar a Diego Armando Maradona con una estrategia elaborado por el entrenador Roberto Chale que anuló al astro del fútbol. (Foto GEC Archivo Histórico). 6 / 10 Roberto Chale Roberto Chale fue varias veces técnico de Universitario y logró dos títulos nacionales con el cuadro crema en 1999 y 2000. 7 / 10 Roberto Chale El 17 de julio de 1965 debutó en el fútbol profesional con la camiseta del Centro Iqueño a los 19 años, anotando dos goles en el triunfo sobre Ciclista Lima. A fines de ese año es contratado por Universitario, donde jugó en una primera etapa hasta 1970. Obtuvo los campeonatos de 1966, 1967 y 1969. (Foto GEC Archivo Histórico) 8 / 10 Roberto Chale Roberto Chale también ha tenido la oportunidad de dirigir la Selección Peruana: Eliminatorias para el Mundial de México 86. En 1985 reemplazó a Moisés Barack y estuvo a punto de clasificarnos al Mundial, luego de vencer 1-0 en Lima a Argentina, con la recordada marca a Diego Maradona diseñada por él. Sin embargo, en el partido de vuelta jugado en Buenos Aires, tras ir ganando por 2-1 hasta los 81 minutos, Ricardo Gareca anotó el empate y nos eliminó de la justa mundialista. Al año siguiente, Argentina alzó la Copa del Mundo por segunda vez. (Foto GEC Archivo Histórico) 9 / 10 Roberto Chale. Roberto Chale. 10 / 10

¿Cómo tomó la noticia de su fallecimiento?

Yo le digo a todos y que me disculpen, era lo mejor que descanse. Verlo así no era el Roberto de toda la vida. Verlo así en una cama entubado. Que me disculpe la familia, pero nunca lo fui a ver. No es el Roberto que yo conocí.

Cómo es la vida, ¿Roberto Chale parte en los 100 años de su querida ‘U’?

Así es, justo después de todo lo del libro del Centenario que se presentó, donde Roberto estaba como el mejor jugador de toda la historia, y con el homenaje que le hicieron. Creo que espero hasta ahora, el Centenario, para poder irse con toda la gloria.

