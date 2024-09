Y ahora que esa foto se pasea por él frente a unos 200 familiares, ex futbolistas, administrativos, hinchas y barristas, puesta en el cuadro que el periodista de DT David Hidalgo Jiménez le regaló hace once años por el día de su cumpleaños, cada vez más alto en los brazos de Alexandra Chale Zimic, su hija, me queda la duda de si todos nos hemos tomado alguna vez la foto de la que nos sentimos orgullosos, para el día que toque el último viaje. No ese selfie antiestético y apurado ni la postal graciosa de los cumpleaños felices. Una foto que defina la elegancia -si la tuviéramos-, el porte -si lo hubiésemos heredado-, o la belleza -que finalmente es lo único que nos distingue-. La que se ve y la que está oculta.

Chale en El Comercio, octubre 2013.

Es el mediodía de este día horrible que nunca nadie quería que llegue: Roberto Chale está muerto. Jugó, dirigió, seleccionó, se peleó, pensó, bailó, actuó, reclamó, enfermó, se operó, resistió, pero ya era mucho. Y aunque hace sol, y la familia cuenta que “ya estaba sufriendo demasiado” -la trombosis y la diabetes-, la tristeza solo se atenúa cuando se lo ve, encima de su ataúd, en esa foto del archivo EC con su terno gris y su camisa blanca, sus zapatos negros acharolados y esa sonrisa que fue su sello, sobre todo, en la mala. Cada uno tiene su momento Kodak con Chale y esta foto lo evoca.

-Que te vaya muy bien en el viaje, Maestro!!!, le grita un barrista zampado que, por supuesto, no lo vio jugar.

Y se le ve, otra vez, la sonrisa bailando en ese cuadro encima de su féretro, que es como imagino soñaba irse.

Roberto Chale Roberto Chale en su faceta antagónica. Aplicado y atento, tratando de descifrar el portuñol del DT Didí. (Foto: Archivo histórico El Comercio) 1 / 10 Roberto Chale Chale, a estas características le sumó su temperamento que a nivel de club calzó con la famosa garra crema y con ello se erigió en uno de los ídolos inolvidables de Universitario de Deportes. (Foto GEC Archivo Histórico) 2 / 10 Roberto Chale. Roberto Chale, entrenador de la selección peruana de fútbol, saluda al entonces todavía presidente Fernando Belaunde Terry. También aparecen Eusebio Acasuzo (extremo izquierdo) y a José Velásquez, detrás de Challe(Foto: El Comercio) 3 / 10 Roberto Chale Posteriormente juega en Sport Boys los años 1974 y 1975, Sporting Cristal 1976, Universidad Católica de Ecuador 1978 y 1979, finalizando su carrera como futbolista el año 1980 en Universitario de Deportes. (Foto GEC Archivo Histórico) 4 / 10 Roberto Chale El año 1971 es contratado por el Defensor Lima que armó un cuadro poderoso gracias al apoyo económico de Luis Banchero Rossi, en el equipo de los carasucias estuvo hasta el año 1973 obteniendo el campeonato de ese año. (Foto GEC Archivo Histórico) 5 / 10 Perú vs Argentina El 23 de junio de 1985, logramos nuestro último triunfo por Eliminatoria gracias a un gol anotado por Juan Carlos Oblitas a los 7 minutos del primer tiempo. En este partido Luis Reyna se encargó de marcar a Diego Armando Maradona con una estrategia elaborado por el entrenador Roberto Chale que anuló al astro del fútbol. (Foto GEC Archivo Histórico). 6 / 10 Roberto Chale Roberto Chale fue varias veces técnico de Universitario y logró dos títulos nacionales con el cuadro crema en 1999 y 2000. 7 / 10 Roberto Chale El 17 de julio de 1965 debutó en el fútbol profesional con la camiseta del Centro Iqueño a los 19 años, anotando dos goles en el triunfo sobre Ciclista Lima. A fines de ese año es contratado por Universitario, donde jugó en una primera etapa hasta 1970. Obtuvo los campeonatos de 1966, 1967 y 1969. (Foto GEC Archivo Histórico) 8 / 10 Roberto Chale Roberto Chale también ha tenido la oportunidad de dirigir la Selección Peruana: Eliminatorias para el Mundial de México 86. En 1985 reemplazó a Moisés Barack y estuvo a punto de clasificarnos al Mundial, luego de vencer 1-0 en Lima a Argentina, con la recordada marca a Diego Maradona diseñada por él. Sin embargo, en el partido de vuelta jugado en Buenos Aires, tras ir ganando por 2-1 hasta los 81 minutos, Ricardo Gareca anotó el empate y nos eliminó de la justa mundialista. Al año siguiente, Argentina alzó la Copa del Mundo por segunda vez. (Foto GEC Archivo Histórico) 9 / 10 Roberto Chale. Roberto Chale. 10 / 10

*

Los velorios, como las tribunas, tiene un código único: los abrazos con desconocidos. Sin embargo, en el mezzanine de occidente del Estadio Monumental, donde el club que administra Jean Ferrari convenció a la familia para que los hinchas se despidan del Maestro, los abrazos son más que de pésame, de reconciliación. Por allí está Juan Manuel Vargas, de inmaculado blanco, cuya presencia se nota más que del resto de exfutbolistas cremas. Por sus dimensiones extralarge y su regreso: no viene mucho al estadio. “Lo goce muy poco, pero como jugador fue lo que fue, un terrible”, dice. Cerca suyo, en silencio, vestido todo de negro, el Puma José Luis Carranza prefiere el silencio, más de lo normal, “por el padre que fue para mí Roberto”.

Ha sido Carranza uno de los más cercanos a él en los últimos años. Un poco otro hijo, un poco su guardaespaldas, un poco el amigo que se enfrentó a Gremco para conseguir que le paguen lo que deben. Felizmente lo contó el propio el entrenador, una tarde del 2020: “José me salvó la vida. Él sabe lo que hizo por mí. Y lo que hizo por mí fue un milagro”. Está la plana mayor del club, que acompaña y a la par, agilizar los documentos para que un seguro particular cubra ahora a Lucía, la esposa del ídolo. También llegaron al velorio Javier Chirinos, Cochoy Rey Muñoz, la Foca Farfán, Mauro Cantoro, Paolo Maldonado, Goyo Bernales, Roberto Valenzuela, sus tricampeones. Se persigna Marcos Ciurlizza, el papá de Marko, agradecido por aquel bicampeonato 1999 donde su hijo fue un todocampista. Y por supuesto, más de 2 mil hinchas, que desfilaron delante del ataúd del Maestro y se toparon con la foto esa, la que levantó la hija antes que la carroza fúnebre se lo lleve a los Jardines de La Paz de La Molina, donde se lo ve joven y robusto, niño y tío, y ellos mismos, muchos de ellos mismos, se recuerdan automáticamente sin canas, sin dolores de rodillas, sin esta vejez.

Porque si algo fue Roberto Chale Olarte, además de futbolista, campeón, mundialista y atrevido, fue ser el hombre que nuestros abuelos quisieron ser.

*

Son casi las dos de la tarde. Poco más de tres horas ha durado el adiós público de Roberto Chale en su casa, donde fue el primer y único técnico tricampeón de la historia. Mientras el equipo de prensa de la U hace volar un dron, miro el Twitter, esa selva de serpientes, y me encuentro con la unanimidad de su grandeza: por primera vez en meses, un solo hombre reúne los afectos y los adioses de todas las camisetas. No hay, como en otros casos quizá más polémicos, este odio con espuma de rabia que se hacen tuits de 140 caracteres. No hay insultos ni caricaturas. No hay montañas de basura. No hay rivales. “¡𝙌𝙪𝙚 𝙚𝙣 𝙥𝙖𝙯 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙖𝙣𝙨𝙚, 𝘿𝙤𝙣 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝘾𝙝𝙖𝙡𝙚!”, publica el club Alianza Lima. “Lamentamos la partida de Roberto Chale, representante de una generación inolvidable de nuestra selección”, posteó Sporting Cristal. Cada F5 aparece, por supuesto, algún imbécil. El dron sobrevuela occidente del Monumental y pienso en las imágenes que está grabando, antes de subir por el caracol rumbo a Prolongación Javier Prado y luego, más allá. Las banderas que está filmando, flameando orgullosas (1966, 1967, 1969, 1999 y 2000). La tela inmensa que hoy se cuelga en oriente, pintada por el artista Cholifa, que dice Gracias Maestro. La cancha en mejor estado donde la U se jugará en las próximas fechas el bicampeonato, y donde hacer 24 años él mismo dio la vuelta. Los últimos rezos. Las últimas lágrimas. Y el breve discurso que Alexandra, su hija, le dedica a los hinchas: “Quiero agradecerles por este homenaje, por acompañarnos en este momento. Sé que mi padre estaría y está, muy agradecido. Hoy se va como un grande, porque siempre fue un grande”.

Un grande. Tan grande que esa foto del cuadro, su foto favorita, está más vivo que nunca.