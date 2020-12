Conforme a los criterios de Saber más

En setiembre de hace una década, una terrible goleada en contra de 9-0 que recibió Sport Huancayo en Uruguay cambió la carrera de Roberto Mosquera. El mundialista en 1978 no estuvo en el banquillo, tampoco en el estadio, mucho menos era parte del ‘Rojo Matador’. Él estaba en Lima, aun sin equipo luego de descender con Coronel Bolognesi el año anterior y un mal paso por Sport Áncash en la Segunda meses antes. Los directivos sacaron a Cristobal Cubilla y se contactaron con él para salvar la temporada.

Como era de esperar, no superó la llave de la Sudamericana (Sport Huancayo ganó el encuentro de vuelta por 2-0 a Defensor Sporting, a ocho goles de ‘clasificar), pero mejoró su imagen en los meses que quedaron en aquel torneo. Así, le renovaron la confianza y Roberto Mosquera cumplió con creces. Con un gran juego y figuras destacadas, en el 2011 consiguió que los huancaínos clasificaran a su primera Copa Libertadores al año siguiente.

En medio de una destacada campaña, los rumores de que Sporting Cristal, que no la pasaba bien ese 2011, quería contar con sus servicios eran grandes. Por coincidencias, ya con el torneo definido, en la última fecha se enfrentaron en el Alberto Gallardo. En ese momento, era ya un hecho su llegada, y el 3-0 que recibió Sport Huancayo pasó desapercibido.

Semanas después, Roberto Mosquera era presentando como nuevo entrenador celeste, con algunas frases que quedaron para el recuerdo. “Dirigir a Cristal no es un reto es un placer. Yo no tengo disculpa, si cuando no tuve nada logré cosas, acá tengo que lograr todo. Siempre pensé llegar acá”, declaró en la sala de prensa de La Florida, que ese 7 de diciembre estuvo repleta. Nacido en Ibagué, Colombia, en su etapa de futbolista pasó por el equipo del Rímac entre 1974 a 1980.

El juego de Sporting Cristal en 2012 es un recuerdo que aún perdura entre sus aficionados. Líder indiscutido en la etapa regular, primero en su grupo de liguilla con más de 20 puntos de ventaja y cómodo triunfador de la final ante Real Garcilaso fueron la consolidación de Roberto Mosquera como entrenador. Por primera vez, en quince años de trayectoria, lograba el título nacional. Supo tocar fondo y, desde ahí, reinventarse hasta ser el mejor.

Roberto Mosquera felicitando a Luis Advíncula luego de la goleada de Sporting Cristal ante Universitario, por la penúltima fecha del campeonato en 2012. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

- DE AQUÍ Y ALLÁ -

Las cosas no salieron tan bien en 2013. Con una Copa Libertadores de por medio, su debut en este torneo, los resultados y el juego no volvieron a ser el mismo. Es más, a fines de esa temporada hubo salidas claves, como la de Erick Delgado, pero en julio sucedió un hecho clave. Yair Clavijo, defensa rimense, falleció en medio de un partido del Torneo de Reservas en Urcos. Roberto Mosquera decidió que el plantel regrese a Lima, pues anímicamente no estaban bien. Real Garcilaso ganó por Walk Over y las cosas, ya en medio de un quiebre, no volvieron a ser iguales.

Con algunas diferencias notorias entre el comando técnico y los directivos, tan solo dos semanas después, Universitario de Deportes goleó 3-0 a Sporting Cristal en el Monumental. Vestidos de negro, en homenaje a Clavijo, los del Rímac fueron superados de manera contundente y Roberto Mosquera fue sacado del cargo. La Comisión de Fútbol explicó que el seguimiento venía de cinco partidos atrás y lanzaron una frase que quedó marcada aún hoy: el “manual de estilo”. Parece mentira por sus palabras, pero el equipo estaba entre los líderes de la tabla.

No demoró mucho en encontrar un nuevo lugar de trabajo. Juan Aurich, en medio de una crisis de resultados y plantel, lo contrató algunos días más tarde. Purgó futbolistas, mejoró la situación y remontó en la tabla, pero no le alcanzó para llegar a la Sudamericana por un punto. Roberto Mosquera confirmó su capacidad en 2014, al ganar el Apertura y pelear en la final ante Sporting Cristal. Solo fue superado en el tiempo extra del tercer partido.

En 2015 salió del ‘Ciclón’, ya con una carrera consolidada que lo llevó a Alianza Lima. Luego de manejar un camerino tan difícil en Chiclayo, se esperaba lo mismo en La Victoria. No sucedió así, saliendo muchas fechas antes del final del torneo en una campaña para el olvido. El bajón no le hizo daño, pues fue el inicio de su primera experiencia dirigiendo en el exterior.

Roberto Mosquera no la pasó mal en Jorge Wilstermann, pero la goleada de River Plate aceleró su salida. (Foto: AP)

- CON ALTURA -

Jorge Wilstermann de Bolivia lo recibió con los brazos abiertos en 2017. Con el cuadro ‘aviador’ hizo historia al llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Más allá de un terrible 8-0 en contra ante River Plate, era su mejor participación dirigiendo en este campeonato. Con Cristal (2013) y Juan Aurich (2015) no había superado la fase de grupos. Luego pasó, sin mucho brillo, por Royal Pari.

Luego de un buen torneo Apertura, Binacional decidió no contar más con Javier Arce. Quedaba muy poco para los ‘Playoff’ y en Juliaca necesitaban un entrenador con experiencia en estas instancias para resolver las cosas en corto plazo. Roberto Mosquera fue el elegido y no fallaron: clasificó a la final de manera directa, en donde superó a Alianza Lima. La ‘Mosca’ daba la vuelta olímpica en nuestro campeonato por segunda vez.

Antes de toda esta travesía de éxito, Roberto Mosquera no la había pasado bien. En 2009 había descendido con Coronel Bolognesi, pese a dirigir en toda la temporada. También le pasó con Deportivo Municipal en 2007. En medio de eso, no pudo dirigir en José Gálvez, por una amnistía de la FPF. También formó parte de la baja en Deportivo Wanka (2002) -que lo salvó en la revalidación un año atrás - y Unión Minas (2001). Eso sí, en su paso por Coronel Bolognesi comenzó a demostrar de qué era capaz.

Ahora, la vida lo sonríe. A puertas de su cuarta final de nuestra Primera División, cerca de renovar por dos años con Sporting Cristal y con la confianza de todos sus dirigidos, Roberto Mosquera va por el bicampeonato. Este logro no se ve en nuestro país desde 2008, con Víctor Rivera dando dos vueltas olímpicas seguidas con la Universidad San Martín (2007-2008). “Todo lo que he tomado tenía riesgo de baja”, declaró en su presentación con los rimenses en 2012. Desde ahí, todo fue se subida para él.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Gol y asistencia del 'Chucky' Hirving Lozano para Napoli. (Foto: AP / Video: ESPN)