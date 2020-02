Roberto Mosquera fue presentado la tarde de este lunes como el nuevo entrenador de Sporting Cristal, en conferencia de prensa realizada en la sede de La Florida. Una vez culminado el acto, el DT de puso su uniforme de trabajo y dirigió su primer entrenamiento.

Antes de iniciar las labores de campo, Roberto Mosquera reunió a los jugadores y les expresó sus lineamientos de trabajo. Hubo entusiasmo de parte de los futbolistas por el inicio de un nuevo ciclo.

Días después de la destitución de Manuel Barreto, Roberto Mosquera empezó oficialmente su segunda etapa como DT de Sporting Cristal. La conferencia contó con las presencias del director general del club, Juan José Luque, y del gerente de fútbol, José Bellina

“Me fui de Sporting Cristal como campeón y regreso como campeón. Desde que salí de Cristal, lo único que hemos hecho es seguir creciendo como profesionales. Hemos demostrado que estamos preparados para competir a nivel intencional", indicó Mosquera.

“Mi presencia como celeste químicamente es pura, concita la atención porque estoy dando aval que el plan que he visto me ha seducido porque está muy cerca de su historia. Yo no vendría a apoyar empresarios que no están en el camino correcto. No es fácil, si fuera fácil, no vengo”, añadió.

Sporting Cristal, eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores, empató sin goles el reciente sábado ante Sport Huancayo. La siguiente prueba liguera, frente a la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche, ya será con Roberto Mosquera al mando.