Resumen

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Sporting Cristal apuesta por Roberto Mosquera para salir de la crisis y pelear el Clausura. Foto: Sporting Cristal / X
Sporting Cristal apuesta por Roberto Mosquera para salir de la crisis y pelear el Clausura. Foto: Sporting Cristal / X
Por Redacción EC

Sporting Cristal confirmó oficialmente el regreso de Roberto Mosquera como entrenador del primer equipo. El técnico nacional volverá a ponerse al frente del conjunto celeste en una etapa marcada por la necesidad de recuperar competitividad, mejorar la posición en la tabla y volver a luchar por objetivos importantes durante el resto de la temporada.

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