Sporting Cristal confirmó oficialmente el regreso de Roberto Mosquera como entrenador del primer equipo. El técnico nacional volverá a ponerse al frente del conjunto celeste en una etapa marcada por la necesidad de recuperar competitividad, mejorar la posición en la tabla y volver a luchar por objetivos importantes durante el resto de la temporada.

‘Mou’ regresa a una institución donde dejó una huella importante en procesos anteriores y asumirá nuevamente la responsabilidad de liderar al plantel en un momento complejo.

La institución rimense hizo oficial la noticia mediante sus redes sociales, donde compartió un mensaje cargado de simbolismo para presentar al entrenador. “¡Bienvenido de vuelta a casa, profe!”, publicó inicialmente el club, antes de añadir: “Estamos felices de anunciar el regreso de Roberto Mosquera como director técnico de nuestro primer equipo durante todo 2026”.

La llegada del estratega se produce luego de la salida de Zé Ricardo, en medio de cuestionamientos por los resultados deportivos y la irregularidad mostrada por el equipo durante la temporada.

Por ello, el principal desafío del entrenador será recuperar la estabilidad futbolística, sacar al club de la zona complicada en la clasificación y construir un equipo competitivo con miras al Torneo Clausura.

'El Diamante' confirmó que Roberto Mosquera es el DT elegido en La Florida (Foto: @ozonotelevision)

Así estará conformado el comando técnico de Mosquera

Mosquera llegará acompañado de profesionales de confianza con los que ha trabajado anteriormente. El objetivo es facilitar la implementación de su metodología desde el inicio de esta nueva etapa.

El comando técnico estará conformado por Javier Chirinos como asistente técnico, Sebastián Salvatore como preparador físico, Marco Moncayo en la preparación de arqueros y Andrés Olivares a cargo del video análisis.