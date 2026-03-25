La etapa de Roberto Mosquera en Sport Huancayo llegó a su fin. El entrenador decidió renunciar al cargo tras la goleada sufrida frente a Sport Boys, resultado que terminó por sentenciar su continuidad en el equipo huancaíno.

El ‘Rojo Matador’ atravesaba un arranque irregular en la temporada 2026, acumulando resultados negativos que lo alejaban de los primeros lugares del Torneo Apertura. La derrota más reciente no hizo más que agravar la crisis deportiva que venía arrastrando el plantel en las últimas jornadas.

Mosquera, quien había regresado al club con la expectativa de devolverlo a competencias internacionales, no logró consolidar un funcionamiento sólido. Pese a su experiencia y trayectoria en el fútbol peruano, los resultados no acompañaron su segundo ciclo en la institución.

Con su salida, Sport Huancayo deberá buscar un nuevo entrenador que encamine al equipo en la Liga 1. Mientras tanto, la dirigencia analiza alternativas para revertir el complicado presente y recuperar protagonismo en el torneo local.