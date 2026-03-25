Por Redacción EC

La etapa de Roberto Mosquera en Sport Huancayo llegó a su fin. El entrenador decidió renunciar al cargo tras la goleada sufrida frente a Sport Boys, resultado que terminó por sentenciar su continuidad en el equipo huancaíno.

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