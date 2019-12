El director técnico del reciente campeón del fútbol peruano, Roberto Mosquera, aún no tiene definido su futuro. Está en manos de la dirigencia y él una reunión para poder concretar su continuidad en el ‘Poderoso del Sur’.

En una entrevista con GOLPERU, Roberto Mosquera aseguró que las conversaciones sobre su futuro todavía están pendientes. ”Hablaré con el presidente. Por ahora es complicado que me quede. Tendrían que haber unas mejoras administrativas y en todo sentido. Si se va a competir a nivel internacional, tiene que ser bien", respondió.

Además, en los últimos días se especuló sobre la posibilidad de Mosquera de ser el nuevo DT del Deportivo Cali, cosa que él mismo desmintió: “El técnico de Deportivo Cali ya está decidido, es Alfredo Arias, pero igual me llamaron para decirme que quisieron contar conmigo"

Al respecto de su renovación, Roberto Mosquera estaría viajando al sur para poder definir su futuro con la dirigencia del Deportivo Binacional. A partir de eso, Mosquera vería las contrataciones y el equipo con el que contaría para la temporada 2020, donde los celestes participarán en la Copa Libertadores.

“Yo no me voy a tomar tiempo. Yo estoy viejo, sé de este tema. Es cuestión de ponerse de acuerdo o no. El tiempo no puede ser largo porque el fútbol es muy corto. Yo no sé quién ha renovado o quien se va, a quien han contratado o no”, respondió el técnico en el programa radial Campeonísimo.

Finalmente, Mosquera hizo un llamado a la dirigencia sobre la instalación de la iluminación artificial necesaria para poder jugar un partido internacional en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

“No tendría que exigir yo. Eso tiene que estar porque si no, no se jugaría la Copa”, recalcó.