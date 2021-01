Roberto Mosquera reveló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está coordinando con el Ministerio de Salud (MINSA) para cumplir con las medidas sanitarias correspondientes durante la pretemporada de Sporting Cristal. El técnico rimense continúa con sus trabajos de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“La FPF va a tener la capacidad de convencer al Minsa, de que no queremos privilegios, pero tenemos que mostrar que sí cumplimos con todos los protocolos el año pasado. La cantidad de partidos que se jugaron en poco tiempo hizo que millones de personas se encuentren viendo fútbol. Tanto la Liga 1 como la FPF cumplieron con todos los protocolos. No hubo una cantidad grande de infectados como para que digan que estuvo mal. El fútbol peruano el año pasado se ganó el derecho de que lo dejen trabajar”, afirmó Roberto Mosquera en Radio Ovación.

Igualdad de condiciones

En otro momento de la entrevista, Roberto Mosquera señaló que con las nuevas restricciones que decretó el Estado, Sporting Cristal y los clubes de Lima se verán afectados al no poder entrenar de manera presencial. Ante ello, el técnico celeste pidió a la Federación Peruana de Fútbol que se tomen medidas necesarias y poder concentrar en los centros deportivos.

“Lo que nosotros pedimos a la FPF para que ellos le hagan llegar al Gobierno, es que nos tomen pruebas y concentremos los 14 días que nos faltan para terminar la pretemporada. Ya hicimos la primera mitad en campo y pasar ahora a Zoom, sería muy difícil. En otras partes del país están trabajando bien en el campo, no queremos pasar por la sociedad pero sí tienen que entender que fue impecable lo que hicieron los clubes y la FPF y nos merecemos un voto de confianza. Sería una ventaja alarmante nosotros trabajar 15 días en Zoom y los demás trabajando en campo”, indicó.

Finalmente, manifestó: “No puedes ir a una Copa Libertadores entrenando por Zoom. No necesitamos ventajas competitivas en el país y fuera del país. Al margen de donde juguemos me interesa la preparación para el equipo. La Libertadores no es un reto, es una deuda para el Perú. Y más para Cristal. En el 2013 me faltó un punto”.

