Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, sabe que tras festejar el título de la Liga 1, hinchas celestes exigirán superar la fase de grupos en la Copa Libertadores 2021, un objetivo que no se atreve a prometer aún sin definir la lista de nuevo jugadores que llegarán a La Florida.

“Cuando nos reforcemos sabremos para dónde vamos. Estamos hablando de una empresa que ha comprado el club y no tiene atrás una trasnacional, una cervecería. Prometer ahora no sería lo sensato mientras no me siente con la directiva a ver qué tipo de refuerzos podemos tener para avanzar en la Copa Libertadores”, dijo Roberto Mosquera en una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’.

Asimismo, el estratega de 64 años reconoció que gran parte del éxito rimense durante la última temporada de la Liga 1 fue apoyarse en la disciplina del equipo.

“Definitivamente hubo un momento de indisciplina. Les dije esto se puede hacer y esto no y el que incumple está fuera. Este es el momento para que digan que no se van a cuidar, que les gusta el trago, la noche, las mujeres. Nadie dijo nada, todos estuvieron de acuerdo y cuando no sucede esto (indisciplina), no tengo ni que hablar, el jugador tiene que irse solo”, sostuvo el DT de Sporting Cristal.

Pese a campeonar dos años consecutivos en el torneo local, Roberto Mosquera descartó un interés por dirigir a la selección peruana.

“Creo que mi momento en la selección ya pasó, creo que vienen empujando de atrás varios entrenadores, hay que darles la oportunidad. Hasta el 2016 en que vino Ricardo pensaba que podía tener una oportunidad, pero no me he sentido frustrado porque si me hubieran pedido en esos años currículo, campeonatos, tenía, tenía argumentos sólidos, lo que me faltaba era internacionalizarme”, expresó.

Dedicatoria especial

El entrenador de Sporting Cristal se tomó un momento para dedicar el título rimense. “A mis padres y a don Ricardo Bentín y Esther Bentín. A los 10 años me dijeron Roberto, usted juega por la derecha, pero allí hay una línea, nunca se salga de esa línea. Ayer me llamó Catalina Bentín y sentí un gozo enorme por el cariño que me tiene desde muy joven. Como me dijo Daniel Peredo, tú eres uno de los últimos químicamente puros celestes”, señaló.

Contento por los técnicos nacionales

El reconocimiento para los entrenadores nacionales no puedo quedar al margen para Roberto Mosquera. “Lo que ha hecho Wilmar Valencia este año con una gran Copa Sudamericana le ha valido dos años de contrato en Huancayo, le están dando el trato que antes le daban al extranjero, pero se lo ha tenido que ganar. Lo de Chemo es para el elogio, creo que Vallejo debió estar dentro de los cuatro mejores del torneo y viene desde segunda. También lo de Víctor Rivera y lo de Rafo Castillo es para el elogio, porque desde que llegó a Grau el equipo cambió. Si él llegaba antes, no desciende Grau. Teddy Cardama llegó a un Boys que desfallecía, le dio aire y lo mantuvo en zona de primera”, finalizó.

