Por Redacción EC

Roberto Mosquera se refirió a la posibilidad de presentar un reclamo contra Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en ese tema. El técnico aseguró que su atención está puesta exclusivamente en el aspecto deportivo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?