Roberto Mosquera se refirió a la posibilidad de presentar un reclamo contra Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en ese tema. El técnico aseguró que su atención está puesta exclusivamente en el aspecto deportivo.

“Mi tema es solo fútbol, para mí eso está cerrado, nadie ha pedido nada. En ese tipo de cosas no hay que pedir nada porque hay autoridades que ven lo que está pasando y pueden tomar decisiones, yo solo veo la parte deportiva”, manifestó Mosquera.

De esta manera, el entrenador marcó distancia de cualquier posible acción contra el estratega argentino y señaló que serán las autoridades correspondientes las encargadas de evaluar los hechos y tomar las decisiones que consideren pertinentes.

Por otro lado, habló sobre Universitario, equipo con el que pelea la punta del Torneo Clausura: “Nosotros estamos enfocados en lo que queremos, nunca he rezado para que pierda un equipo pero estamos atentos a los otros partidos, es lo normal en todos los entrenadores”.