Mosquera analizó la caída de Cristal ante Bragantino y reconoció una deuda del equipo. Foto: @jordyxflores
Mosquera analizó la caída de Cristal ante Bragantino y reconoció una deuda del equipo. Foto: @jordyxflores
Por Redacción EC

El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, analizó la eliminación del conjunto celeste frente a RB Bragantino en la Copa Sudamericana y aseguró que el resultado no reflejó lo sucedido durante el partido. El estratega también destacó el nivel del equipo brasileño y afirmó que ahora toda la atención estará puesta en el Torneo Clausura.

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