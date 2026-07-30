El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, analizó la eliminación del conjunto celeste frente a RB Bragantino en la Copa Sudamericana y aseguró que el resultado no reflejó lo sucedido durante el partido. El estratega también destacó el nivel del equipo brasileño y afirmó que ahora toda la atención estará puesta en el Torneo Clausura.
El entrenador de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, analizó la eliminación del conjunto celeste frente a RB Bragantino en la Copa Sudamericana y aseguró que el resultado no reflejó lo sucedido durante el partido. El estratega también destacó el nivel del equipo brasileño y afirmó que ahora toda la atención estará puesta en el Torneo Clausura.
El técnico rimense sostuvo que Sporting Cristal estuvo a la altura de una serie muy exigente ante uno de los equipos más fuertes del fútbol brasileño: “Hicimos un partido de acuerdo con la categoría del rival, que tiene tres equipos iguales. Una cosa es la selección de Brasil y otra el Brasileirao. Nos tocó un equipo de un nivel muy alto. Pasamos la prueba, pero no el marcador; el marcador no dice lo que realmente pasó”.
Para Mosquera, el rendimiento del equipo fue competitivo pese a la eliminación del torneo continental.
El técnico reconoció la falta de eficacia en ataque
El entrenador también admitió que Sporting Cristal tuvo oportunidades para cambiar el resultado, aunque reconoció que la definición continúa siendo uno de los principales aspectos por mejorar.
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“Ahora nos dedicaremos al torneo local, que es para lo que vinimos. No es que no me interese la Copa Sudamericana, pero había un rival duro y todos lo sabíamos. Estuvimos a la altura del partido, defendimos cuando lo teníamos que hacer y también desperdiciamos dos ocasiones claras. Tenemos una deuda en la definición, pero jugando cada tres días es muy difícil realizar trabajos específicos sin afectar la parte física”, señaló ‘Mou’.
Tras despedirse de la Copa Sudamericana, el entrenador confirmó que el equipo concentrará todos sus esfuerzos en el campeonato local, donde buscará pelear por el título del Torneo Clausura. El estratega considera que el grupo debe aprovechar lo mostrado a nivel internacional para fortalecer su rendimiento en la Liga 1.
Roberto Mosquera, DT Sporting Cristal : "Estuvimos a la altura del partido y ahora enfocarnos en el torneo local”. #SportingCristal pic.twitter.com/qhmD6iPsmd— Jordy Flores (@jordyxflores) July 30, 2026
Mosquera evitó cuestionar a la Conmebol
Finalmente, el técnico se refirió al comunicado emitido por Sporting Cristal tras el partido y aclaró que el club actuó dentro de los procedimientos establecidos, sin emitir críticas directas contra la Conmebol.
“No puedo juzgar a la Conmebol, pero dentro de los plazos se ha presentado un documento manifestando nuestra inconformidad por algunas situaciones. Estamos dentro de la ley y es lo que corresponde”, puntualizó.
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