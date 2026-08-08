Roberto Mosquera valoró el empate 1-1 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el estadio Monumental, al considerar que su equipo mostró personalidad y evidenció una evolución en su rendimiento.

El técnico celeste destacó el trabajo realizado durante los últimos dos meses y aseguró que el conjunto rimense está cada vez más cerca de la versión que esperan tanto los hinchas como la directiva. “Le estamos cambiando la cara a Sporting Cristal. Hemos dado muestras de que estamos cerca del Cristal que la hinchada quiere, que la directiva quiere y estamos en eso. Son pocos los equipos que tienen la pelota, 56 %, son pocos los equipos que logran eso”, señaló en conferencia de prensa.

Mosquera consideró que sumar en el Monumental tiene un valor especial por la dificultad del escenario y el rival. “Un punto es importante y en esta cancha es como si hubieras ganado. Un equipo como Cristal tuvo la personalidad de pararse bien y hacer un buen partido. Hemos cumplido dos meses y estamos haciendo las cosas bien. Cristal y la U son partidos que la gente quiere ver y me ha gustado el partido”, sostuvo.

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Asimismo, el entrenador resaltó el rendimiento individual de algunos futbolistas que tuvieron participación en el encuentro. “Me quedo tranquilo con el trabajo individual. Los que entraron, Cuestas ha dado muestras de que sabe y Hoyos está esperando su oportunidad. Son más de lo que he visto ahora, pero no es fácil debutar en un partido así. Tienes que convivir con la presión”, explicó.

El estratega también hizo énfasis en la mejora física del plantel, un aspecto que consideró clave en la evolución del equipo. “A Sporting Cristal nunca le ha faltado talento, lo que le faltaba es trabajo físico. Nos la jugamos, fuimos a jugar los dos primeros partidos con los menores. La gente no sabe que el tema era de volumen de oxígeno. Subió eso y subió el rendimiento. El equipo está potenciado”, manifestó.

Finalmente, Mosquera aseguró que el crecimiento del equipo responde a un proceso planificado y no a la casualidad. “No tengo capacidad de leer el futuro, pero esto ha sido pensado y conversado. Hablamos con nuestros jugadores de la necesidad de que el colectivo aparezca. No hay suerte. Vamos a disfrutar del presente porque no puedo ver el futuro. Hay una distancia entre este Sporting Cristal y el del Apertura y hay una luz al final del túnel”, concluyó.