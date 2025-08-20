El ídolo celeste respaldó al futbolista que fichó en las últimas horas por Alianza Lima.
En el último día del mercado de pases en la Liga 1 Te Apuesto, Alianza Lima cerró la incorporación de , quien además de ser hincha confeso de Sporting Cristal, había confirmado que, de volver al fútbol peruano, solo lo haría al Rímac.

Al respecto, el ídolo celeste Roberto Palacios respaldó al futbolista de 30 años, pues entiende que debe priorizar su carrera deportiva, pues es un profesional.

“La gente no se pone en el lugar de Aquino. Él dijo que solo jugaría en Cristal para que lo escuchen, y yo también lo habría hecho para que me llamen. Pero al final, la dirigencia terminó con sus refuerzos y no se logró”, dijo el exfutbolista en su programa de YouTube ‘Chorrigolazos’.

“Aquino es de la casa. Lo he visto jugar desde pequeño en su categoría. Lo he visto jugar torneo tras torneo defendiendo la celeste. Lamentablemente, a veces ya pasa por uno volver al club que uno quiere. La dirigencia de Cristal cerró su presupuesto”, añadió.

Según informó el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, Pedro Aquino se sumará el jueves a las prácticas bajo las órdenes del entrenador Néstor Gorosito.

En esa línea, no descartó que sea considerado para el clásico ante Universitario del próximo domingo por el Torneo Clausura.

