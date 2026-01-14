Nuevamente Roberto Palacios entra en el ojo de la tormenta sobre un tema relacionado a la Selección Peruana, esta vez en la discusión que se ha producido entre los exseleccionados Renato Tapia y Christian Cueva.

Aunque el ‘Chorri’ señaló que no puede opinar a ciencia cierta sobre el tema ya que no conoce los pormenores, sí remarco que en estos momentos tanto Cueva como Tapia intentarán decir lo que más le convenga.

“No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones”, dijo Palacios en radio Ovación.

“Por ahora no tengo nada que opinar, porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas pero nunca me dieron la oportunidad”, agregó.

Christian Cueva criticó las declaraciones de Renato Tapia quien acusó de malos manejos a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ante ello, Tapia respondió con una frase irónica pero potente: “Dime en donde trabajas y te diré quién eres”.

Esta última indirecta del ‘Capitán del futuro’ refiriéndose al actual equipo de Cueva, Juan Pablo II, propiedad de Agustín Lozano, ha hecho que se perciba que en la interna de la selección hubo desavenencias entre ambos jugadores.

“Todo esto que se está hablando, lamentablemente no es color de rosa y en un momento saldrán a la luz las cosas que se manejaron mal. Algunos tendrán su razón, otros no, hablarán la verdad y las mentiras tienen patas cortas”, señaló el chorrillano Palacios.