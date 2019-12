Rodrigo Cuba fichó por Sport Boys por la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar, pero tuvo algunos comentarios para su exequipo Alianza Lima, club que defendió en este año.

El lateral derecho confesó en una radio local que no le gusta el estilo de juego de Alianza Lima con Pablo Bengoechea. “No me gustaba la forma de jugar de Alianza Lima. Todas las formas son válidas claramente, no soy partidario de esta forma, nos ha ido bien hay que recalcarlo, pero teníamos jugadores para hacerlo mejor”, dijo el ‘Gato’ en radio Exitosa.

Asimismo, expresó que en su momento este estilo de juego dio resultados a Alianza Lima. “Se impulsaba el juego directo, era válido porque se marcaban goles, creo que se llegaba al arco de la forma más rápida”, acotó.

Estas declaraciones no gustaron del todo a los hinchas blanquiazules que empezaron a criticar a Cuba en Twitter.

DATO

Rodrigo Cuba jugó 17 partidos (1.042 minutos) en la temporada y marcó dos goles vistiendo la camiseta blanquiazul.