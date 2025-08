Rodrigo Ureña, mediocampista de Universitario, puso fin a la especulación en torno a su futuro. Tras ser objeto de rumores sobre una inminente partida al fútbol mexicano, el mediocampista chileno fue tajante en sus declaraciones post-partido de la ‘U’ frente a Alianza Universidad por la fecha 4 del Clausura, reafirmando su compromiso con la institución crema.

“Yo me manejo solo, no tengo representante. Las veces que se acercan a preguntar por mí es tema de club a club. Yo solo me dedico a jugar”, declaró Ureña en diálogo con L1 MAX. “Hoy estoy 100% en la ‘U’ y es un sueño ganar el tricampeonato”, remarcó.

Su supuesta salida a México son “rumores periodísticos”, afirmó el chileno. “Es difícil cuando se habla de mí, porque yo no hablo mucho y no puedo defenderme”, comentó.

Las palabras de Rodrigo Ureña traen tranquilidad a la afición y al comando técnico de Universitario de Deportes. El volante es clave en el equipo crema, que ya ganó el Apertura y está encaminado rumbo al tricampeonato, y además tiene que enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.