Los actos de violencia en el duelo entre Independiente y U. de Chile por la Copa Libertadores 2025 paralizó el mundo futbolístico.

Rodrigo Ureña, futbolista de Universitario de Deportes, no fue indiferente a la odisea de sus compatriotas.

La cuenta de Instagram de Salas Clothing reveló que el mediocampista donó 1.5 millones de pesos chilenos para los hinchas que aún están en Argentina.

Aún no existe un fallo oficial por parte de la CONMEBOL con respecto al duelo que tuvo que ser cancelado en Avellaneda.

