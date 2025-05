Una sorpresiva derrota cierra la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, tras el encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético en el Estadio Monumental.

Los cremas cayeron por la mínima diferencia ante el club norteño, generando una serie de críticas y descontento en el hincha de la ‘U’.

Al respecto, el chileno Rodrigo Ureña hizo un mea culpa y reconoció que no jugaron su mejor partido de la temporada, y deben corregir errores para seguir compitiendo tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

“Lamentable, sabíamos que era importante ganar. No estuvimos a la altura, no jugamos bien desde el primer minuto. No tuvimos la sapiencia para poder crear en el arco rival”, dijo el mediocampista en declaraciones a la prensa.

“Tenemos que trabajar y es parte del fútbol. En algún momento nos iba a tocar perder y lamentablemente esto es fútbol y tenemos que levantar la cabeza”, añadió.

Con un solitario gol de Luis Olmedo, Alianza Atlético acabó con la excelente racha crema y se lleva tres importantes puntos en la tabla de posiciones.

