El mediocampista chileno Rodrigo Ureña ha sido clave para el éxito deportivo de Universitario que logró un histórico tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto, y se da un tiempo para brindar algunas entrevistas.
Durante la última emisión del programa de YouTube ‘Juego Cruzado’, fue consultado sobre algún jugador peruano que le guste o le haya sorprendido.
“Hay un chico que lo vi jugar en la Sub 20. Me llamó mucho la atención Ian Wisdom. Su forma de jugar, siento que tiene mucha personalidad, juega en mi posición y es un chico con muchas condiciones”, dijo Ureña sobre el futbolista de Sporting Cristal.
Como se recuerda, pese a debutar en 2024, es en esta temporada cuando ha tenido mayor oportunidad, incluso anotando dos goles con camiseta celeste.
“De la ‘U’ me gusta mucho Rafael Guzmán, es un gran proyecto”, añadió sobre su compañero en el plantel crema.
Cabe mencionar que pese a tener contrato vigente con Universitario, Ureña se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranj
