La sinceridad ante todo. Feliz de estar “en el club más grande del país” pero mesurado al hablar de su hinchaje por Universitario se mostró Rodrigo Ureña , quien tomó la palabra previo partido ante Sport Boys por la fecha 14 de la Liga 1, en la que los dirigidos por Jorge Fossati podrían alcanzar la cima de la tabla aprovechando el descanso de Alianza Lima.

“No puedo decir que soy hincha. Llevo cuatro meses acá en el club. Yo soy chileno. Yo vengo a aportar desde el lugar que me toca. Estoy muy contento con la recepción que ha tenido la barra conmigo, pero tampoco voy a vender el humo de que soy hincha”, señaló el mediocampista chileno este miércoles en diálogo con la prensa nacional, al ser consultado sobre el tema.

No obstante, dejó claro que su prioridad es el cuadro crema y tiene toda la atención en ‘La Misilera’ luego de ser figura contra Sporting Cristal, a pesar de una molestia.

“Estoy bien, listo para el sábado. Venía con sobrecarga muscular pero ya me siento mucho mejor y mañana me reintegro con el plantel. Yo no me guardo nunca para nada. Quiero estar contra Boys”, indicó sobre el encuentro.

Lo que haga o deje de hacer el ‘compadre’, actual puntero “no interesa”, aclaró el refuerzo merengue. “Yo estoy en Universitario. Me preocupo en ganar fin de semana tras fin de semana, de hacer las cosas bien. Estoy en el club más grande del país y aquí hay que ganar”, añadió.