Después de tres años repletos de gloria en el que celebró un tricampeonato de la Liga 1, Rodrigo Ureña finalmente dejó Universitario de Deportes. El mediocampista chileno se fue para firmar por Millonarios de Colombia, dando un paso importante en su carrera.

“Me pone muy contento estar acá, voy a entregar lo máximo que tenga, mi profesionalismo, mi trabajo, mi esfuerzo y mi garra a la hora de jugar”, expresó el futbolista de 32 años en un primer momento.

El chileno firmó un contrato de dos años con su nuevo club y reveló qué lo sedujo para aceptar la oferta de ‘El Embajador’. “Me llamó bastante la atención el proyecto deportivo. Sabía que habían grandes jugadores, un gran plantel y un gran cuerpo técnico”, comentó Ureña, quien vuelve al fútbol colombiano tras su paso en Universitario. Antes de llegar a Ate estuvo en Deportes Tolima.

Ureña dejó grandes momentos en la ‘U’ que serán recordados por los hinchas merengues. El más significativo, quizá, fue cuando salió totalmente distendido al campo del estadio Alejandro Villanueva en la previa de la segunda final nacional de 2023. Con un café en la mano, Rodrigo absorbió los silbidos de los hinchas blanquiazules sin mayor preocupación y luego realizó una gran partido para la consagración crema.

Por sus goles, asistencias y entrega, los hinchas no dudaron en agradecer al chileno. Un video en YouTube muestra sus mejores jugadas con camiseta crema como símbolo de retribución a lo que le dio al club.