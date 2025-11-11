El hincha de Universitario encontró en Rodrigo Ureña al líder de un mediocampo que le ha permitido celebrar títulos nacionales y victorias importantes a nivel internacional.

Sin embargo, pese a tener contrato vigente con los cremas hasta el 2026, se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranjero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Yo tengo contrato vigente en Universitario. La verdad que, durante todo este tiempo, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Yo lo que pase en el próximo año, no lo sé“, dijo durante su entrevista en el programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’.

“Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora, toda mi carrera fue así“, añadió el mediocampista de 32 años.

Ureña alcanzó un importante rendimiento que le valió para ser convocado a la selección chilena e incluso debutar en Eliminatorias, durante el proceso de Ricardo Gareca en ‘La Roja’.

Si bien no se ha conocido una oferta concreta por él, serían varios los clubes interesados en contar con sus servicios en la próxima temporada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.