El futbolista chileno tiene contrato con Universitario por todo el 2026, pero no descarta una eventual salida.
El futbolista chileno tiene contrato con Universitario por todo el 2026, pero no descarta una eventual salida.
Redacción EC
Redacción EC

El hincha de Universitario encontró en al líder de un mediocampo que le ha permitido celebrar títulos nacionales y victorias importantes a nivel internacional.

LEE TAMBIÉN: Rodrigo Ureña: “Me llamó mucho la atención Ian Wisdom. Su forma de jugar, siento que tiene mucha personalidad y condiciones”

Sin embargo, pese a tener contrato vigente con los cremas hasta el 2026, se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranjero.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Yo tengo contrato vigente en Universitario. La verdad que, durante todo este tiempo, he venido trabajando y enfocado netamente en el partido a partido y en el objetivo final. Yo lo que pase en el próximo año, no lo sé“, dijo durante su entrevista en el programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’.

MIRA: Luis Ramos sobre su ausencia en la última convocatoria: “Siempre voy a estar a disposición de mi selección”

“Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora, toda mi carrera fue así“, añadió el mediocampista de 32 años.

Ureña alcanzó un importante rendimiento que le valió para ser convocado a la selección chilena e incluso debutar en Eliminatorias, durante el proceso de Ricardo Gareca en ‘La Roja’.

Si bien no se ha conocido una oferta concreta por él, serían varios los clubes interesados en contar con sus servicios en la próxima temporada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC