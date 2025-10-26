Universitario de Deportes se proclamó tricampeón de la Liga 1 este domingo en Tarma tras vencer 2-1 a ADT. En medio de los festejos, Rodrigo Ureña no dudó en enviar un contundente mensaje a los críticos del cuadro crema.

Después de romper en llanto y recordar a su padre, el volante chileno se refirió a las críticas que ha venido recibiendo la ‘U’ a lo largo del año.

“En tres años nadie nos pudo ganar. Que sigan llorando y que sigan hablando. Desde que estoy aquí solo hablan de nosotros”, comentó un eufórico Rodrigo Ureña en L1 MAX. La voz se le quebró e intentó no llorar al momento de declarar.

Ureña, por otro lado, le dedicó el título a su padre, quien falleció hace algunos meses. “Quiero dedicárselo a mi papá que se fue hace un par de meses, quiero darle este premio a mi familia y a mis hermanos. En 3 años nadie ha podido ganarnos. “Desde que llegué al Perú, todos viven llorando. Los de al frente viven pendientes de nosotros. Hemos sido los mejores a nivel internacional y en la Liga 1”, enfatizó.

Por último, se refirió a la sanción que recibió hace algunas fechas. “No entiendo hasta ahora mi sanción y lo más triste fue que se quedaron callados. Todos le quitaron méritos a Universitario, pero fuimos los mejores en todo el año y lo demostramos partido a partido”.

