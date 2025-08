Rodrigo Ureña es una de las piezas clave en el esquema de Universitario que el último martes venció 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

El chileno ha mantenido un nivel muy alto y fue pretendido en más de una ocasión por clubes del exterior que se interesaron en contar con sus servicios.

Al respecto, el mediocampista remarcó que pese a siempre haber equipos que preguntan por él, se encuentra enfocado en la ‘U’.

“Yo me manejo solo desde hace muchos años, no tengo representante. Las veces que se acercan a preguntar por mí es tema de club a club. Yo solo me dedico a jugar”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“Hoy estoy 100% en la ‘U’, no me guardo nada y es un sueño ganar el tricampeonato”, añadió Ureña.

DECLARACIONES DE UREÑA

Cabe mencionar que, en la pasada fecha doble de Eliminatorias, debutó oficialmente en la selección chilena, en la derrota de ‘La Roja’ ante Bolivia en El Alto.

