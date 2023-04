- Sales de América TV, ¿cómo tomas el reto en DirecTV y qué dejas en Santa Beatriz?

Sin lugar a dudas, la señal abierta tiene cosas increíbles como el ritmo, el estilo de trabajo y un mayor alcance con la gente, pero hay un momento en el que los retos personales tienen que estar presentes y uno tiene que detenerse un poco y ver si la oportunidad es lo que uno quiere apuntar para seguir avanzando. Dejo una familia que no pensé tener, una cantidad de amigos incalculable, recuerdos, han sido realmente días felices para mí en estos casi dos años tres meses. Ha sido una decisión súper complicada, me tomó muchos días y algunas lágrimas incluso. Creo que el reto profesional tiene que primar por encima de los sentimientos.

- ¿Imaginaste ser el rostro de una cadena internacional cuando decidiste dedicarte al periodismo deportivo?

No, la verdad. Comencé jalando cables con mucha humildad, antes trabajando como redactora en un periódico. Creo que he hecho un proceso bastante bonito para entender que el periodismo es un conjunto, no es una cara visible en un programa o en la fotografía de una portada, es mucho más que eso y creo que ahí se basa un poco la importancia en todos estos años de entender que tienes un trabajo en equipo. Tú puedes darlo todo, pero si tienes un mal tiro de cámara, una información incorrecta en vivo, no sería el mismo producto. Si algo valoro y respeto de la gente que he conocido en todos estos años es eso. Las jornadas son largas y ahí están todos poniendo el hombro, a otros les toca poner la cara.

- ¿Por qué el fútbol y el periodismo?

El periodismo es de toda la vida. Creo que fue como mi primer amor. Lo conocí desde muy chica, leyendo, mi familia está muy vinculada. Yo tengo una familia que no es netamente futbolera, mi papá no es el típico papá hincha que va al estadio, no tengo la foto con la camiseta de ningún equipo, no tuve ese acercamiento desde pequeña, pero cuando empecé a ir por mi cuenta encontré un ambiente que me gustó un montón, que disfrutaba, en el que me sentía cómoda, me entretenía. Sobre todo encontré un espacio en donde siento que mi generación tiene retos pero también muchas más oportunidades para cambiar las cosas.

- ¿Cuándo ingresaste al medio sentiste alguna carga extra por ser mujer? ¿Cómo la llevaste?

Desde que ingresé me di cuenta que no es solamente el periodismo deportivo, si no el periodismo como tal, que suele o tendía a ser muy machista. Pero entré con la idea de que el periodismo y el mundo en general es así. Todavía enfrentamos un mundo con rasgos machistas que tenemos que ir atacando poco a poco. En América TV me voy muy orgullosa porque siento que cumplí con todo lo que soñé, me dieron oportunidades que agradezco en el fondo de mi corazón. Fui la primera mujer que se sentó en Fútbol en América. Ahora que me voy estoy segura de que va a llegar una chica, que ya no va a haber ese paso hacia atrás y van a contratar a un hombre, no porque esté mal, si no porque se va abriendo un camino. Tomo la decisión de emigrar a DirecTV que es una empresa con un paso más adelante en eso también. Me sumo a trabajar con colegas que han llevado la batuta en demostrar que no es un tema de capacidad de género, si no de capacidad. A veces hay detalles tan importantes como ese que terminan inclinando la balanza.

- ¿Dónde te ves en unos años como periodista deportivo?

Me gustaría tener una experiencia en el extranjero, creo que es algo con lo que estoy un poco en debe, me siento como el futbolista peruano que va creciendo y está buscando si se le da la oportunidad en algún momento. Creo que uno tiene que prepararse y siempre he tratado de estar lista para cuando lleguen las oportunidades. Siento que se me pueden abrir puertas para tener una oportunidad así y disfrutarlo.

- ¿Quién es tu modelo de periodista afuera?

Me gusta mucho como conduce Chechu Bonelli. Siento que es sumamente fresca, traspasa la pantalla, y eso es vital porque la gente que te acompaña te busca por la información, el profesionalismo, pero también por el carisma y ese más que le puedes dar. La información hoy en día la tienes en todos lados, pero ese ángel no.

- ¿Crees que eso te identifica?

La gente me dice mucho eso, siento que nos acompañamos, eso me alegra mucho de los medios tradicionales todavía. A veces uno no se enfoca en que hay mucha gente que puede estar sola. Prendes la tele y te sientes un poco más acompañado con una persona que te hace sentir parte del tiempo del programa. Trato de que sea así.

- Hace unos años también viene creciendo el fútbol femenino, ¿cómo te identificas con él y qué futuro crees que tiene?

El fútbol femenino está despegando y es un orgullo, porque el deporte siempre nos ha dado cátedra de cómo la mujer puede competir y ser ganadora. Todavía nos falta muchísimo pero hay un nuevo reto de la mano de Emily Lima, que va a venir a sumar, deseo que le vaya bien con el precedente que ha dejado en Ecuador, no en resultados, pero sí en todo lo que hizo de gestión deportiva, que el fútbol femenino peruano necesita. Tiene que haber una continuidad para ella, creo que podría llegar como una nueva mentora.

- ¿Quisiste ser entrenadora una vez que te acercaste al fútbol?

Me parece un reto muy difícil y creo que no se alinea mucho con lo que yo soy ahora, pero en unos años por qué no, con mayor preparación.

- ¿Qué opinión tienes del periodismo partidario?

Estoy en desacuerdo con los hinchas con micrófono, no me parece que sea dable en medios tradicionales pero creo que cada uno tiene un perfil y hay que reconocer que la gente ya no busca netamente la información, busca un personaje. A algunos les ha funcionado y por eso van con todo, por así decirlo, pero no es el estilo de periodismo al que apunto o admiro.

El fútbol peruano

- ¿Cómo ves a la selección de Juan Reynoso?

Me parece que falta mucho por trabajar todavía, el reto que tiene Reynoso es el cambio generacional. Urge pensar en nuevas piezas de recambio porque jugadores como Lapadula o Ruidíaz ya no se que tan competitivos puedan llegar a ser de cara al 2026. No pienso que vaya a ser sencillo por el tema de tener más cupos para el Mundial, creo que deberíamos exigirnos más, no ir porque son más, sino porque realmente lo merecemos y estamos a la altura de entrar entre los primeros. A eso me gustaría que se apunte.

- ¿Lo ves a Cueva todavía como el conductor de la selección?

Todavía lo veo así pero lo de Piero Quispe me empieza a dejar más tranquila. Con Fossati va a poder despegar y sumarle a la selección peruana. Obviamente todos tenemos un proceso de maduración, no solo los futbolistas, y Quispe recién está en el inicio de conocerse y confiar en él. Eso toma tiempo pero puede haber un cambio Cueva-Quispe, si no pasa eso estamos complicados. ¿Qué hacemos sin Cueva? Él tiene una noche buena y Perú gana, es otro, pero cuando desaparece es un equipo de media tabla para abajo.

- ¿Qué opinión tienes de Gianluca Lapadula?

Desde que llegó a nuestro país, no solo a nivel deportivo, es un personaje que tiene mucho carisma, pero en la cancha se lo ganó, buscándola arriba, es un delantero de área pero se recoge mucho. No es un Paolo Guerrero, también hay que decirlo, no tiene esa jerarquía que tiene Paolo, esa confianza que te ofrecía para sentenciar a favor de Perú, pero creo que tiene muchos dotes. Lamentablemente ya no está en su mejor momento, a pesar de que está anotando goles, pero igual estamos hablando de la Serie B, donde la competencia es distinta. Ahora, que nos viene a funcionar, por supuesto, porque no tenemos más.

- ¿Cuánto apego sientes por la Liga 1?

Siempre es una locura, sobre todo en el arranque, una vez que comienza se ordena en el camino y siempre hay un cariño gigante hacia la Liga 1, sobre todo después de la pandemia ha habido una pegada muy especial para el aficionado por la emoción de regresar al estadio. La gente se está enganchando mucho. En lo personal creo que podrían ser menos equipos para hacerla más competitiva y comercial, pero tiene ese encanto natural con rasgos profesionales y pintorescos.

- ¿Quién es el mejor futbolista peruano de la historia? ¿Cubillas o Pizarro?

No quiero hablar de Teófilo porque no lo vi, pero yo soy fan de Paolo la verdad. Tengo el recuerdo de sus goles y eso no lo tengo con otros jugadores. Para mí va a ser Guerrero.