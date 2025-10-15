Rubén Marrufo presentará 1975 latidos por minuto, que entrelaza con agudeza la política y el fútbol, dos pasiones (y tensiones) que marcaron a una generación.

A través de una narrativa ágil y bien documentada, el libro reconstruye los contrastes de un año que comenzó con miedo y terminó con la euforia colectiva de un título continental.

Desde los rumores de guerra con Chile en agosto, hasta el derrocamiento del general Juan Velasco Alvarado por Francisco Morales Bermúdez, el país vivía bajo zozobra. Pero mientras la historia política se escribía en los cuarteles, otra historia se vivía en las canchas. En Caracas, Lima y Bogotá, una selección llena de talento y garra le devolvía al país una alegría olvidada: Perú se consagró campeón de América por segunda vez en su historia, y lo hizo con golazos, coraje y una mística que aún hoy estremece.

50 años después, este libro es también una crónica de la emoción. Marruffo, periodista curtido en coberturas deportivas y memorioso del detalle, nos lleva a ese 1975 con relatos que suenan como narración radial y reflexiones que invitan a mirar atrás para entender el presente. Más que nostalgia, hay perspectiva. Más que datos, se siente el ritmo de esa selección de Cubillas, Cueto, Sotil, Oblitas y más.

La presentación se realizará este jueves 23 de octubre a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Tierra Baldía (Avenida El Ejército 847, Miraflores). Acompañarán al autor el exfutbolista copero Raúl Párraga y el periodista Gustavo Barnechea.

