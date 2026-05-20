La denominada “Ruta de Lolo” volvió a convertirse en uno de los homenajes más emotivos para recordar a Teodoro ‘Lolo’ Fernández Meyzán. La actividad recorrió los lugares más representativos de Hualcará, tierra natal del máximo referente de Universitario de Deportes.

La jornada estuvo marcada por cánticos, banderas y muestras de cariño hacia quien es considerado el futbolista más importante en la historia del club crema. Cientos de hinchas de distintas edades cantaron, saltaron y honraron al ídolo eterno que este 2026 cumpliría 113 años de vida.

Hinchas de Universitario homenajearon a Lolo Fernández en la tradicional Ruta del Lolo. Foto: Universitario

Actividades culturales por ‘Lolo’

La celebración en Hualcará incluyó diversas actividades culturales, recreativas y gastronómicas para todos los asistentes.

Una de las invitadas más destacadas fue Karla Ortiz, jugadora del equipo de vóley de Universitario, quien compartió momentos con los hinchas mediante firmas de autógrafos y fotografías.

Asimismo, los asistentes disfrutaron de comidas típicas de la zona y de diferentes actividades organizadas durante toda la jornada en homenaje al histórico delantero crema.

El legado eterno del ‘Cañonero’ crema

Teodoro “Lolo” Fernández nació en San Vicente de Cañete el 20 de mayo de 1913 y construyó una carrera histórica con Universitario, club en el que se convirtió en goleador histórico y símbolo de identidad crema.

La “Ruta de Lolo” mantiene vivo el legado del eterno ‘Cañonero’, recordando su fidelidad, entrega y grandeza dentro y fuera de las canchas. A través de sus redes sociales, Universitario también homenajeó a su máxima leyenda con el mensaje: “Grandeza única y eterna”.

Además, el club destacó: “Goleador histórico de nuestro club, seis veces campeón nacional y una de las figuras más grandes del fútbol peruano, nos guía día a día por el camino de la grandeza”.

Un día como hoy, en 1913, nació Teodoro «Lolo» Fernández Meyzán, ídolo máximo de Universitario de Deportes. Foto: Universitario

VIDEO RECOMENDADO