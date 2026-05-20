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Universitario y sus hinchas celebraron los 113 años de Lolo Fernández en Cañete. Foto: Universitario
Universitario y sus hinchas celebraron los 113 años de Lolo Fernández en Cañete. Foto: Universitario
Por Redacción EC

La denominada “Ruta de Lolo” volvió a convertirse en uno de los homenajes más emotivos para recordar a Teodoro ‘Lolo’ Fernández Meyzán. La actividad recorrió los lugares más representativos de Hualcará, tierra natal del máximo referente de Universitario de Deportes.

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