Deportivo Garcilaso consiguió un importante triunfo por 1-0 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, resultado que dejó al conjunto cusqueño celebrando tres puntos fuera de casa.

Uno de los protagonistas fue Patrick Zubczuk, arquero que conoce de cerca la rivalidad del fútbol peruano por su pasado ligado a Universitario de Deportes y a una familia identificada históricamente con el club crema.

Tras el encuentro, disputado en medio de un ambiente intenso en Matute, Zubczuk fue consultado sobre lo que significa para él jugar en este escenario y enfrentar a la hinchada blanquiazul.

MIRA AQUÍ: Walter Paolella responde a Horacio Benincasa y niega haber mencionado a Alianza Lima

“Más lindo es ganar”

El arquero reconoció que disputar un partido en Matute genera sensaciones diferentes, especialmente por su pasado y la reacción de los aficionados.

“Es bonito, es bonito porque las sensaciones son distintas, creo que hasta se lo toma un poquito personal conmigo y el tema de la hinchada y eso normalmente agranda al jugador y es bonito, es bonito la verdad”, señaló en Mano a Mano.

Patrick Zubczuk tras vencer a Alianza Lima: “Más lindo es ganar”. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram

Zubczuk también destacó el ambiente que suele acompañar los partidos en el estadio de Alianza Lima: “Es un estadio que siempre está lleno, que hacen un espectáculo muy lindo al salir, así que bueno, más lindo es ganar”.

Zubczuk asegura que le gusta jugar con la hinchada en contra

El guardameta también fue consultado sobre si disfruta disputar partidos en los que el público rival ejerce presión constantemente.

"𝗘𝗟 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗘 𝗟𝗢 𝗧𝗢𝗠𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗜𝗚𝗢, 𝗬 𝗘𝗦𝗢 𝗔𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗔𝗟 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥" 🏟️📈



🗣️ Patrick Zubczuk: "Es bonito ganar en Matute. Las sensaciones son distintas. El hincha (de Alianza) hasta se la toma un poco personal… pic.twitter.com/tlMp4NH2Wb — DENGANCHE (@denganche) September 1, 2026

Su respuesta fue contundente y explicó que, lejos de desconcentrarlo, este tipo de escenarios puede ayudarlo a elevar su rendimiento: “Sí, la verdad es que sí me gusta, siento que me concentra un poco más y saca un poquito lo mejor de mí”.

Con esa mentalidad, Zubczuk terminó celebrando junto a Deportivo Garcilaso una victoria de alto impacto en Matute, donde el equipo cusqueño logró imponerse por la mínima diferencia ante Alianza Lima.

VIDEO RECOMENDADO