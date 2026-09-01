Patrick Zubczuk tras vencer a Alianza Lima: “Más lindo es ganar”. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram
Patrick Zubczuk tras vencer a Alianza Lima: “Más lindo es ganar”. Foto: Patrick Zubczuk/Instagram
Por Redacción EC

Deportivo Garcilaso consiguió un importante triunfo por 1-0 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, resultado que dejó al conjunto cusqueño celebrando tres puntos fuera de casa.

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