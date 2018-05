Salomón Libman: "Aún me siento arquero de selección"

Por: Kenyi Peña Andrade



Salomón Libman ya no es aquel juvenil que apareció, allá por el 2003, en el Sport Boys del Callao. Hoy, el aquero termina de entrenar con el Sport Rosario y se va directo a su casa. Ahí habla por videollamada de Facebook con su esposa y su hija. Hay más responsabilidades. En el arco también, como arquero de equipo pequeño, ahora le llegan más. Sin embargo, hay cosas que no cambian. El sueño de jugar un Mundial con la selección peruana sigue siendo el más persistente en sus noches solitarias en Huaraz.

— ¿Cómo viviste la clasificación al Mundial y en dónde estabas?



Con mucha alegría. Pedí un permiso especial al club para poder viajar a Lima e ir al estadio Nacional con mi esposa y mi hija. Estuvimos en la tribuna alentando. Fue una sensación indescriptible.

— Mientras veías el partido, ¿te pasó por la mente el clásico “yo pude estar ahí”?



Tenía las cosas claras. Me sentí parte del proceso y por eso estaba muy contento por lo logrado por mis compañeros. No tuve mucho tiempo de pensar eso.

— ¿Te has comunicado con Ricardo Gareca en los últimos meses?



Me comunico regularmente con parte de su comando técnico, pero al profesor Ricardo Gareca me lo encontré este año. Fui con Sport Rosario a entrenar a la Videna y me lo encontré. Me felicitó por mi buen momento personal.

— Haciendo una autocrítica, ¿por qué crees que no estás en la selección?



He pensado mucho en eso. En la César Vallejo tuve momentos duros pero, así como en el resto de clubes en donde estuve, lo que siempre he mantenido es la regularidad de mi nivel. Igual no es algo que me impida dormir. Eso sí, trabajo para volver y estoy entrenando bien.

— ¿En qué momento sentiste que ibas quedando afuera de la selección?



El momento preciso no lo sé. Pero sé que una vez que tapas por un equipo que no es de Lima todo se hace más complicado, pues no tienen tanta prensa. Igual no me arrepiento de nada.

—¿Sientes que pudiste haber hecho más para quedarte en la selección?



La verdad es que no. En cada práctica en la Videna entregué todo. Fue difícil la decisión de venir a provincia pero me siento tranquilo. Tengo continuidad.

—Formaste parte del proceso hacia el Mundial, ¿aun mantienes la esperanza de jugar el Mundial?



Claro que sí, aún me siento arquero de selección.

—Los arqueros que vienen siendo convocados, ¿son los mejores?



Eso lo decide el profesor Gareca y él siempre toma buenas decisiones.

— ¿Eres amigo de ellos?



A José Carvallo y Pedro Gallese los conozco de años, hablamos siempre por Wazapp.

— ¿Quiénes crees que serán los tres arqueros que irán a Rusia?



La verdad es complicado, pero el profesor Gareca ya manifestó que cambiará poco, creo que así será y no habrán sorpresas. No solo en el arco, sino en general.

— ¿Qué opinión tienes del grupo de Perú en el Mundial?



Tenemos un equipo con condiciones para pasar. Lo que me gusta es que a todos los muchachos se les nota muy centrados y eso es muy bueno.

— ¿ Cristian Benavente tiene mala relación con el resto de los seleccionados?



Son tonterías. Estuve en la selección con Cristian y el resto de muchos, todos se llevan bien. La prensa tiene mucho que ver con esto pero lo bueno es que, salvo Renato Tapia que salió a aclarar, no hizo mucho eco ese tema.

— ¿Claudio Pizarro debe volver a la selección peruana?



Es un orgullo que sea peruano. Lo tuve en la selección y hubo una buena relación. Ricardo Gareca decidirá si lo convoca.

—¿Aún deseas regresar a un equipo grande o estás tranquilo en Sport Rosario?



Vamos a ver... estar aquí es complicado sin estar con mi familia. Estoy lejos de ellos y así es difícil. Ya se verá.

— ¿Qué es lo mejor de jugar en Sport Rosario?



Es una ciudad tranquilidad y cerca a Lima. No me demoro mucho en llegar en avión.

— Hubo mucha expectativa a comienzo del año con el profesor Pablo Abraham, al final lo cesaron rápido, ¿qué pasó?



Hubo mucha ansiedad, desde mi posición hasta el último delantero. No hicimos las cosas mal pero los resultados no se daban. Es un gran profesional y le irá bien.

— ¿Cuál es el mayor mérito de este buen momento del Sport Rosario?



Tenemos un gran grupo y hay una buena base. Hay muchas ganas de hacer las cosas bien, si la cancha está con barro igual entrenamos.

— A los 34 años, ¿aún tienes aspectos que mejorar en lo futbolístico?



Siempre. Aún tengo que pulir muchas cosas y mantener mis virtudes.

—Dime un acierto y un error que cometiste en tu carrera…



Ser frontal y un buen compañero quizá fue un acierto pero también un error. En Alianza fui directo y tuve algunos problemas, pero no me arrepiento de nada

— A lo largo de tu trayectoria, ¿qué delantero que te la puso más difícil y mencióname dos centrales que elegirías para jugar en tu equipo ideal?



Ysrael Zúñiga es el mejor atacante que enfrenté. Alberto Rodríguez y Nolberto Araujo serían mi zaga central ideal.

— ¿Un arquero para el futuro en la selección?



Alejandro Duarte. Lo está haciendo muy bien y es muy regular.

— ¿El mejor arquero que viste?



Jacinto Rodríguez y Oscar Ibáñez a nivel nacional. Buffon y Casillas en el internacional.

— ¿Tu retiro de las canchas está cerca?



Todavía tengo para jugar bastante tiempo.

— ¿En qué equipo te gustaría retirarte?



Sport Boys o Alianza Lima. Les tengo un gran cariño a ambos. En Boys debuté en primera y en Alianza me sentí como en casa.