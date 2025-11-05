En el marco de un encuentro por el Liga 1 entre Cienciano y Juan Pablo II, el técnico Santiago Acasiete protagonizó un fuerte altercado con su delantero Cristhian Tizón luego de sustituirlo en los minutos finales del partido. La salida del jugador generó visiblemente molestias, lo que desencadenó un cruce verbal que escaló hasta gestos y tensión en el banco.

Tras el incidente, el club y los protagonistas tomaron la iniciativa para poner paños fríos. Tizón ofreció disculpas públicas tanto al técnico como a la hinchada del equipo, asegurando que el episodio respondía a la “calentura del juego”. Acasiete, por su parte, señaló que se trató de un malentendido en un momento de alta tensión y que ya había conversado con el jugador para solucionar la situación.

El club volvió a los entrenamientos con ambos en aparente sintonía, caminando juntos en el trabajo del equipo y dando señales de unidad. Esta acción busca restablecer la armonía en el plantel y evitar que el incidente afecte el rendimiento en la recta final del campeonato.

La dirección técnica de Juan Pablo II remarcó que el grupo mostró madurez al manejar internamente el incidente y reforzó su mensaje de que el foco principal sigue siendo el objetivo deportivo. Con esto, se espera que el equipo recupere concentración para afrontar los próximos desafíos en la Liga 1.

