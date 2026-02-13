Santiago Arias sobre la racha de la ‘U’ en el Monumental: “Esa estadística también está para romperse”

En la previa del duelo ante Universitario de Deportes, Santiago Arias, jugador de Cienciano, se refirió al reto que supone enfrentar al conjunto crema en el estadio Monumental, donde posee una racha de partidos sin conocer la derrota.

“Venimos con el sueño y con las ganas de llevarnos algo”, afirmó el mediocentro del conjunto rojo.

“Es una estadística que ellos crearon, nadie les regaló nada. La crearon a base de ganarle a todos los que van al Monumental. El partido está planteado jugarle de igual a igual”



Sobre la estadística que favorece a Universitario como local, el jugador fue directo. “Es una estadística que ellos crearon, obviamente que nadie les regaló nada. La hicieron a base de ganarle a todos los que llegaban al Monumental, pero bueno, eso también está para romperse”, comentó.

El futbolista de Cienciano también analizó el estilo de juego del equipo crema, destacando su intensidad. “La ‘U’ es un equipo que corre mucho, te avasalla, intenta presionarte todo el tiempo, no dejarte jugar”, explicó.

Finalmente, adelantó cuál será la propuesta de su equipo para contrarrestar a la ‘U’. “Vamos a intentar hacerle lo mismo: presionarlos, no dejarlos jugar, para tratar de llevarnos algo. El partido está planteado para jugarlo de igual a igual, física y tácticamente”, concluyó.

El partido está programado para las 8:30 pm en el Estadio Monumental de Ate.