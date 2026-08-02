Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Cienciano por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, este domingo 2 de agosto. Sebastián Arias, pivote del conjunto ‘imperial’, jugó todo el partido y se mostró satisfecho con el rendimiento del plantel.

“Lo que queremos es que todos sepan que venir aquí es un infierno”, afirmó el centrocampista.

El conjunto ‘crema’ fue superado de inicio a fin y obtuvo su primera derrota en el segundo torneo del año. Matías Succar (34′) y Carlos Garcés (82′) fueron los encargados de marcar para la victoria del ‘Papá’.