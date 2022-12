Santiago García fue presentado ayer como nuevo refuerzo de Alianza Lima, el defensor de 34 años llegó procedente de Unión La Calera, sin embargo, jugó casi la mitad de encuentro debido a sus lesiones. A pesar de eso, el futbolista afirma que llega de la mejor manera al club ‘Blanquiazul’.

“Aclarar que si encontrás un jugador con 30 años y no tenga ningún dolor, le decimos a él (José Bellina) y lo traemos al club, será bienvenido. Pero, luego de los 28 y 30 años, un jugador con trayectoria empieza las incomodidades, el cuerpo a sufrir y a cambiar”, expresó en conferencia de prensa.

Posteriormente, confirmó que ya conocía el club. “De chico conocía lo que era Alianza Lima por las participaciones internacionales. De grande, conociendo a Claudio [Pizarro], me comentaba de su fanatismo por el club, siempre hablábamos del fútbol sudamericano. Así que cuando supe del interés de la institución, busqué información, vi en internet de las cosas que estaban haciendo y ellos también me hablaron del proyecto que tienen y me pareció muy interesante, por eso estoy hoy acá”, indicó.

“Para ganar en la Libertadores hay que hacer lo mismo que en un partido amistoso hasta el torneo y por Copa: ganar. Es lo que el club y la gente demanda, además que es lo que nosotros también queremos. Espero hacer mi mejor papel, para así aportar. Mi metodología es la misma: dar lo mejor”, agregó.

Finalmente, elogió la logística del club para ficharlo. “Me llamó mucho la atención el orden, porque me pareció a la par de Alemania, por la organización, desde mi llegada al aeropuerto hasta el día de ayer en la firma de contrato. Todo muy profesional, desde el primer contacto con el club, cuando hablamos de sus ideas, y eso no es normal en Sudamérica. [...] Me gusta esto”, sentenció.