Sporting Cristal podría tener una novedad importante de cara a la temporada 2027. El delantero argentino Santiago González confirmó que inició los trámites para obtener la nacionalidad peruana y reconoció que le gustaría tener la oportunidad de representar a la selección nacional, actualmente dirigida por el brasileño Mano Menezes.

El atacante de 27 años reveló que su proceso de nacionalización ya está en marcha y espera concretarlo durante el próximo año. Su decisión también podría beneficiar al conjunto celeste, pues, una vez que obtenga la nacionalidad, dejaría de ocupar una plaza de extranjero en el plantel.

González atraviesa una temporada con participación importante en el equipo rimense. Durante el 2026 registra nueve goles y 11 asistencias en 36 partidos disputados, números que respaldan su protagonismo en el esquema de Sporting Cristal.

Santiago González confirma que inició los trámites para nacionalizarse peruano

En una entrevista con L1MAX, el futbolista argentino fue consultado sobre la posibilidad de obtener la nacionalidad peruana y confirmó que es una decisión que tiene en mente desde hace algún tiempo.

El extremo explicó que su vínculo familiar con el país ha sido importante para considerar este paso. Además, destacó la tranquilidad y comodidad que ha encontrado junto a sus seres queridos durante su estadía en Perú.

“Sí, obvio. Ya lo dije a finales del 2024, que creo que me preguntaron, y sí, obvio, me interesa bastante. Como dije en ese tiempo, tengo un hijo peruano. La verdad es que con mi familia estamos muy contentos acá, en Perú, y ya estamos estamos en trámite, así que ojalá se se pueda dar esa situación”, declaró González.

¡SANTIAGO GONZÁLEZ QUIERE JUGAR POR PERÚ! 🇵🇪 El delantero de Sporting Cristal inició los trámites para nacionzalarse peruano y si se mantiene 5 años consecutivos en el Perú (2028) podrá ser seleccionable por la blanquirroja. ¿Crees que se terminará dando? 🎙️ L1 Radio https://t.co/bmZoe84EYo — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 19, 2026

El jugador también se refirió a la posibilidad de completar el procedimiento durante el 2027 y reiteró que actualmente se encuentra preparando la documentación necesaria.

“Si Dios quiere, el próximo año se puede dar. Como te dije, ya estoy haciendo el tema de los papeles y, bueno, ahora esperar a ver para cuándo se puede dar”, agregó.

¿Santiago González quiere jugar por la selección peruana?

La posibilidad de representar a la selección peruana también fue abordada durante la entrevista. El atacante de Sporting Cristal reconoció que le ilusiona vestir la camiseta de la ‘Blanquirroja’ si consigue obtener la nacionalidad.

Sin embargo, dejó claro que su prioridad actualmente es continuar trabajando para el equipo celeste y mantener el nivel que viene mostrando durante la temporada.

🗣️ Declaraciones de Santiago González "Me interesa bastante nacionalizarme, con mi familia estamos muy contentos en Perú y ya estamos en trámite para el próximo año, bienvenida sea la selección" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/CaQMrKmcZO — L1MAX (@L1MAX_) November 19, 2026

“Sí, obvio. Obvio que se puede dar, pero, bueno, hay que estar tranquilo, hay que trabajar. Primero que nada, me debo a Sporting Cristal, así que hay que trabajar para el club. Creo que lo estoy haciendo bien y tengo que estar tranquilo. Si me nacionalizo y se da lo de la selección, bienvenido sea, sería buenísimo. Me ayudaría muchísimo para mí, para mi carrera”, remarcó.

De esta manera, González dejó abierta la posibilidad de convertirse en una alternativa para la selección peruana en el futuro, aunque cualquier convocatoria dependerá de que complete su nacionalización y cumpla los requisitos de elegibilidad establecidos por la FIFA.

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