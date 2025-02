El argentino Santiago González es de los futbolistas más destacados de la Liga 1 Te Apuesto, y eso generó interés de muchos clubes tanto del torneo local, como del exterior.

Sin embargo, en el programa de YouTube ‘Sin Cassette’, el atacante de Sporting Cristal se refirió al tema y también comentó sobre sus expectativas a futuro.

“La verdad que no tuvimos propuestas. Yo no tuve ninguna propuesta que me hayan llamado a mí, no sé si al club. Pero la verdad que acá estoy cómodo, me estoy sintiendo muy bien y estoy contento”, dijo el hábil y veloz atacante celeste.

“Hubo sondeos, pero nada concreto. Voy a seguir acá a jugar la Copa Libertadores, y después vamos a ver si viene algo, sino me quedo acá y cumplo mi contrato”, añadió.

En esa línea, recordó su breve paso por San Lorenzo en el que no tuvo la continuidad deseada y espera tener su revancha en el fútbol argentino.

En la primera fecha del Torneo Apertura, Cristal empató de visita ante Alianza Universidad con anotación de González.